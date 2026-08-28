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Сборная Кыргызстана U-17 узнала соперников по отбору на Кубок Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Юношеская сборная Кыргызстана U-17 узнала своих соперников в квалификации Кубка Азии 2027 года.

Жеребьёвка состоялась 27 августа в штаб-квартире АФК в Куала-Лумпуре. По её итогам Кыргызстан попал в группу F, где сыграет с Йеменом, Туркменистаном, Монголией и Северными Марианскими островами.

Матчи отборочного турнира в группе F пройдут с 8 ноября 2026 года в Кыргызстане. Только победитель группы получит прямую путёвку в финальную часть Кубка Азии U-17.

Финальный турнир состоится 12–29 мая 2027 года в Узбекистане. В нём уже гарантированно сыграют девять сборных, включая действующего чемпиона Японию, а также Австралию, Китай, Южную Корею, Катар, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Узбекистан и Вьетнам.

Для команды Игоря Кудренко предстоящая квалификация станет возможностью побороться за место среди сильнейших юношеских сборных Азии на домашнем турнире.


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URL: https://www.vb.kg/461166
Теги:
футбол, Кыргызстан
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