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В Непале более 17 тысяч детей нуждаются в срочной помощи из-за наводнений

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) распространил экстренное заявление в связи с катастрофическими наводнениями в Непале. По данным организации, более 17 тысяч детей в районах Расува, Нувакот и Дхадинг оказались в зоне бедствия и нуждаются в немедленной гуманитарной помощи. На данный момент подтверждена гибель 332 человек, среди которых минимум 14 детей, а сотни жителей числятся пропавшими без вести.

Стихия уничтожила ключевую инфраструктуру: смыты дороги и мосты, выведены из строя гидроэлектростанции, сети водоснабжения и связи, что крайне затрудняет доступ спасателей и гуманитарных миссий. Серьезно пострадали четыре больницы, 18 школ разрушены до основания, еще 20 получили повреждения. Около 10 тысяч школьников лишились возможности продолжать учебу.

Как заявляют в ЮНИСЕФ, организация совместно с правительством Непала уже наращивает присутствие в регионе. Нуждающимся направляются медицинские палатки, наборы для новорожденных, специализированное питание для истощенных детей и гигиенические комплекты. На местах работают психологические службы, а также специалисты по поиску и воссоединению разлученных семей.

Для проведения экстренных операций и первичного восстановления Детский фонд ООН официально призвал международное сообщество срочно выделить 17,2 миллиона долларов США. В организации подчеркивают: без этих средств оказание базовой помощи пострадавшим детям и женщинам окажется под угрозой.


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URL: https://www.vb.kg/461181
Теги:
дети, Непал, Наводнение, ЮНИСЕФ
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