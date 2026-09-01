Как лечат зрение в Новосибирске: журналисты побывали в клинике Федорова

Новосибирск на несколько дней стал площадкой для знакомства журналистов из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана с российской системой здравоохранения, медицинскими технологиями и научными разработками.

Первый международный пресс-тур по тематике здравоохранения для представителей СМИ трех стран Центральной Азии организовало Россотрудничество при содействии Международной платформы медицинского туризма ВТБ Медицина.

В течение четырёх дней журналисты посещали ведущие медицинские и научные центры Новосибирска, знакомились с работой врачей и исследователей, современными методами диагностики и лечения, а также возможностями сотрудничества в сфере медицины.

В программу вошли Новосибирский филиал НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова, ННИИТО имени Я.Л. Цивьяна, НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина, медицинские и научные организации, инновационные компании Академпарка. Участники пресс-тура также посетили международный форум "Технопром-2026".

Одной из первых точек маршрута стал Новосибирский филиал МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова. Здесь журналистам показали не выставочную картинку, а обычный рабочий день крупного офтальмологического центра – с сотнями пациентов, операционными, диагностическими кабинетами и системой, позволяющей управлять этим потоком.

"Сегодня вы увидите, как идут все маршруты, поток, обычный рабочий день. Мы постараемся показать все, что можно, вживую", – сказал, встречая журналистов, директор филиала Валерий Черных.

50 тысяч операций в год

Сегодня в Новосибирском филиале МНТК работают девять отделений. По словам Валерия Вячеславовича, за прошлый год здесь провели около 50 тыс. операций.

Примерно половина приходится на медицинскую помощь, оказываемую в рамках государственных гарантий, еще около половины – на платный сектор. Среди его основных направлений директор назвал рефракционную и катарактальную хирургию. Отдельное направление связано с медицинским туризмом.

Масштаб работы особенно хорошо виден не по годовой статистике, а в течение одного обычного дня.

"В среднем в день у нас проходит 500–600 первичных пациентов по диагностике и проводится около 300 операций", – рассказал директор Новосибирского филиала МНТК.

При дополнительных государственных объемах клинике иногда приходится работать и в выходные.

За этими цифрами стоят разные направления офтальмологии – лечение катаракты и глаукомы, детская офтальмология, лазерная, рефракционная, витреоретинальная и реконструктивная хирургия, а также консервативное лечение тяжелых хронических заболеваний глаз.

Более 20 лазеров

Отдельное направление работы центра – лазерная хирургия. По словам директора филиала, сегодня в распоряжении филиала находится более 20 различных лазеров.

Выбор конкретной технологии зависит от того, на какую структуру глаза необходимо воздействовать. Различные ткани и слои сетчатки по-разному пропускают и поглощают излучение, поэтому для каждой задачи требуется свое оборудование.

Развитие лазерных технологий в Новосибирском филиале МНТК началось еще несколько десятилетий назад. В этом помогло соседство с мощной научной базой Сибирского отделения Российской академии наук.

Именно Новосибирск, по словам Валерия Вячеславовича, дал филиалу возможность развиваться не только как хирургическому центру, но и как площадке, где медицина соединяется с фундаментальной наукой.

Сегодня здесь применяют современные технологии коррекции зрения, включая методы, при которых операция проводится внутри ткани роговицы через минимальный доступ без формирования большого роговичного клапана.

Для хирургии сетчатки в филиале создана отдельная операционная. По словам руководителя клиники, ежегодно здесь проводится порядка 1,5–2 тыс. витреоретинальных операций.

Особенно сложными остаются случаи, связанные с сахарным диабетом. Заболевание способно привести к тяжелому поражению сетчатки и потере зрения. В клинику, рассказал директор филиала МНТК, нередко приезжают пациенты уже с далеко зашедшими изменениями.

Маршрут пациента рассчитан по этапам

При потоке в сотни человек в день одной современной медицинской техники недостаточно. Не менее важным становится вопрос организации работы. В филиале создана система маршрутизации, которая сопровождает пациента от момента записи и первичной диагностики до лечения и формирования истории болезни.

Человек проходит только те кабинеты и исследования, которые необходимы именно при его заболевании. Каждый этап фиксируется в информационной системе. Пока предусмотренное обследование не завершено, следующий этап маршрута не открывается.

Благодаря этому сотрудники могут видеть, где в конкретный момент находится пациент, сколько времени занимает прохождение определенного этапа и где возникла задержка.

При необходимости врачи могут дистанционно подключаться к обсуждению результатов обследования. Это позволяет не отправлять пациента из одного кабинета в другой только для того, чтобы показать снимок или результаты исследования другому специалисту.

Все проведенные операции также фиксируются в цифровом формате и привязываются к истории болезни пациента.

По словам В.В. Черных, такая система имеет значение не только для дальнейшего лечения и научной работы. Записи становятся доказательной базой, позволяющей восстановить ход операции и принятые врачами решения.

Когда хронических пациентов не отправляют домой с каплями

Еще одно направление, которым в Новосибирском филиале МНТК особенно гордятся, – консервативное лечение хронических и тяжелых заболеваний глаз.

Директор Новосибирского филиала МНТК обратил внимание, что с развитием высокотехнологичной хирургии часть клиник стала значительно меньше заниматься пациентами, которым требуется продолжительное консервативное лечение.

В Новосибирске это направление, напротив, сохранили и стали развивать совместно с научными институтами.

По словам директора, около 30% пациентов отделения консервативного лечения приезжают именно в этот филиал.

Работа ведется в том числе с заболеваниями, связанными с глаукомой, патологией сетчатки, глазного дна и зрительного нерва.

Валерий Вячеславович отметил, что исследования в этом направлении продолжаются около 20 лет. Они связаны в том числе с изучением микроциркуляции и лимфатических структур глаза.

Говоря об этой научной школе, директор отдельно упомянул Кыргызстан. По его словам, в республике существует сильная школа учеников известного ученого Юрия Бородина, а специалисты продолжают взаимодействовать в рамках научных конференций.

"Ромашка" Федорова

Особое место в истории МНТК занимает знаменитая "ромашка" – хирургический конвейер, разработанный академиком Святославом Федоровым в 1980-х годах.

Сегодня сама идея может показаться необычной: хирург не выполнял операцию от начала до конца, а специализировался на определенном этапе.

В центре конструкции находился механизм, напоминающий карусель. Пациент последовательно перемещался между рабочими местами, а каждый хирург выполнял свою часть вмешательства.

Такой подход появился не случайно. Перед системой МНТК стояла масштабная задача – сделать офтальмологическую помощь доступной огромному количеству людей и одновременно быстро подготовить большое число хирургов.

"Хирург не вставал, делал конвейер и оперировал свои этапы", – вспоминает В.В. Черных.

По его словам, постоянное повторение одного и того же этапа давало молодым специалистам огромный практический опыт.

Однако офтальмология изменилась. Современная операция по удалению катаракты включает значительно больше манипуляций, чем несколько десятилетий назад, и разделить ее на пять-шесть простых этапов уже невозможно.

Поэтому в Новосибирском филиале МНТК "ромашка" больше не вращается в первоначальном виде. Пространство операционного блока сохранилось, но его приспособили к современным требованиям. В центре разместили анестезиологическое, диагностическое и контрольное оборудование.

Гаджеты и детское зрение

Отдельной темой разговора стало влияние гаджетов на зрение. По словам Валерия Вячеславовича, особенно актуальна эта проблема для детей – смартфоны и планшеты сегодня появляются в их жизни уже в дошкольном возрасте.

При этом, считает специалист, пытаться полностью исключить гаджеты из жизни ребенка в современном мире практически невозможно. Гораздо важнее правильно организовать зрительную нагрузку.

"Должны быть перерывы и должна быть возможность отдыха глаз на дальние расстояния", – подчеркнул он.

Директор филиала объяснил это особенностями работы человеческого зрения. На протяжении большей части истории человеку было необходимо хорошо видеть вдаль. Сегодня значительная часть повседневной деятельности, напротив, связана с близким расстоянием – чтением, письмом, смартфонами, компьютерами.

Продолжительная работа вблизи особенно серьезно влияет на детский глаз. Ребенок может постепенно подносить экран все ближе, увеличивая нагрузку на аккомодационный аппарат глаза. Одним из последствий становится распространение близорукости.

По словам В.В. Черных, результаты скрининговых обследований школьников показывают, что к старшим классам изменения зрительных функций, нарушения зрения и аномалии рефракции могут выявляться примерно у 40% детей.

Именно поэтому особую роль он отводит ранней диагностике, а также контролю со стороны родителей и школы.

При работе с монитором имеет значение и яркость экрана. Директор Новосибирского филиала МНТК не советует чрезмерно увеличивать ее, поскольку яркий источник света создает дополнительное раздражение сетчатки. При этом универсального решения в виде полного отказа от экранов сегодня уже нет.

"Конечно, вредно. Но без этого тоже никуда", – отметил он.

Поэтому главный принцип достаточно простой: ограничивать непрерывную зрительную нагрузку вблизи, делать перерывы и регулярно давать глазам возможность смотреть вдаль.

Можно ли делать коррекцию зрения до родов

Во время встречи журналисты задали директору филиала и еще один распространенный вопрос – можно ли молодым женщинам делать лазерную коррекцию зрения до рождения ребенка.

По словам Валерия Вячеславовича, сама по себе перспектива будущей беременности не является запретом для коррекции.

"Если девушке больше 18 лет – можно. Единственное, есть показания и противопоказания. Если сетчатка нормальная, все функционирует нормально – конечно, можно делать", – пояснил он.

Отдельно директор филиала МНТК остановился на распространенном представлении о том, что проблемы со зрением автоматически становятся основанием для кесарева сечения.

По словам В.В. Черных, офтальмолог не должен принимать решение о способе родоразрешения. Его задача – оценить состояние глаз и выявить патологию, которая потенциально может привести к ухудшению зрения.

При необходимости специалист может рекомендовать лечение, в том числе лазерную коагуляцию для укрепления сетчатки, и дать медицинские рекомендации. Однако окончательное решение о ведении родов находится уже не в компетенции офтальмолога.

"Радужка" на память

Знакомство с клиникой для журналистов не ограничилось лекцией и цифрами. После разговора участникам пресс-тура показали, как устроена работа филиала изнутри – диагностические кабинеты, оборудование и операционные.

А на память о посещении МНТК "Микрохирургия глаза" журналисты получили необычный подарок – фотографию собственной радужки.

На увеличенном снимке она выглядит почти как отдельный пейзаж: рисунок, который человек каждый день видит в зеркале, но практически никогда не может рассмотреть настолько подробно.

Получился символичный сувенир из места, где ежедневно занимаются тем, что для большинства людей кажется совершенно естественным, пока с ним не возникают проблемы, – возможностью видеть.

И, пожалуй, именно эта фотография лучше всего подвела итог нескольким часам, проведенным в клинике: современная офтальмология рассматривает глаз уже буквально до мельчайших структур, но за лазерами, цифровыми системами, 3D-хирургией и сотнями операций ежедневно остается одна простая задача – сохранить человеку зрение.