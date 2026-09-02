Готовимся к учебе с "Мой О!": тарифы от 95 сомов, оплата учебы и кешбэк

Подключайте выгодную связь и готовьтесь к новому учебному сезону вместе с "Мой О!".

Выбирайте свой тариф в супераппе "Мой О!":

Школьникам: от 95 сомов за 7 дней (или 285 сомов на 28 дней). Студентам: 105 сомов за 7 дней. Учителям: 285 сомов на 30 дней.

Подключайтесь за пару минут – откройте приложение "Мой О!", зайдите в раздел "Тарифы" ➔ "Для обучения", выберите свой тариф и загрузите фото студенческого, справки или свидетельства о рождении. После проверки вашей заявки тариф будет подключен автоматически в течение дня на номере, через который производилась регистрация.

Льготные тарифы – важная поддержка для бюджетной сферы и всей системы образования страны. Они снимают финансовую нагрузку с семей и педагогов, помогая тысячам школьников и студентов учиться без переплат.

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В "Мой О!" можно не только подключить связь, но и за пару кликов оплатить детские сады, школы, вузы и курсы. Откройте "Платежи" → "Образование" и выберите нужный раздел.

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Подробнее о тарифах на o.kg. ОсОО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.