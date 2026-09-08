Исламские финансы от А до Я: Гапур Озиев о скрытых схемах и правилах

Исламское финансирование уверенно завоевывает популярность в странах Центральной Азии и по всему миру, постепенно превращаясь из нишевого сегмента в полноправный элемент глобальной финансовой системы. Однако вместе с растущим спросом у клиентов возникают и фундаментальные вопросы: чем исламский финансовый продукт принципиально отличается от традиционного банковского кредита? Достаточно ли просто убрать из договора слово "процент" и заменить его "наценкой", чтобы сделка стала строго соответствовать нормам шариата? И как рядовому клиенту отличить реальную торговую войну с рисками от завуалированных процентных схем?

Чтобы разобраться в тонкостях исламского коммерческого права, спорных финансовых конструкциях и международных стандартах, редакция VB.KG обратилась к одному из ведущих международных экспертов в этой области. На наши вопросы ответил Гапур Озиев - независимый член наблюдательного совета цифрового исламского банка Openbank в Узбекистане, член Шариатского экспертного совета Бюро Шариатского Обзора (Бахрейн), доктор наук по мусульманскому праву, специалист в области исламского коммерческого права, банкинга и финансов.

Не просто заменить процент на наценку

- Гапур Баширович, вы изучали исламские финансы в Малайзии, которая считается одним из лидеров этого направления. Чем ее модель отличается от практики других стран?

- Малайзия действительно является одним из лидеров в сфере исламского банкинга. Она одной из первых на законодательном и практическом уровнях внедрила стандартизацию "халяль". Это особенно хорошо видно в пищевой промышленности и фармацевтике.

В исламских финансах ситуация сложнее. Малайзия очень сильно продвинулась в этой сфере и оказала большую помощь другим странам, но некоторые финансовые продукты фактически отличались от традиционных банковских предложений в основном своей внешней формой.

Причина - в чрезмерной гибкости некоторых правовых трактовок. Именно это сегодня является предметом серьезных дискуссий среди специалистов.

Приведу пример. Клиент приходит в банк и хочет получить 10 тысяч денежных средств. Банк не может просто выдать ему эти деньги под проценты. Тогда оформляется купля-продажа товара. Допустим, банк продает клиенту товар за 12 тысяч с отсрочкой платежа. Затем клиент тут же продает этот товар обратно банку уже за 10 тысяч наличными.

В итоге клиент получает на счет 10 тысяч, но должен банку 12 тысяч. Формально были оформлены две сделки купли-продажи. Но возникает главный вопрос: произошла ли в действительности торговая операция или мы фактически создали конструкцию, экономически напоминающую обычный кредит?

Такая схема известна как "бай аль-ийна", то есть обратная купля-продажа. В Малайзии она применялась более 30 лет.

Мурабаха - это не кредит под другим названием

- А что такое мурабаха? Часто можно услышать мнение, что это просто исламское название кредита с процентами.

- Нет. Классическая мурабаха имеет совершенно другую природу. Это реальная торговая сделка. Банк приобретает конкретный товар, становится его владельцем, принимает на себя связанные с владением риски, а затем продает этот товар клиенту с заранее оговоренной наценкой и отсрочкой платежа.

Например, если человек приобретает автомобиль, банк сначала должен купить этот автомобиль сам, а затем продать его клиенту. Это принципиально отличается от ситуации, когда банк просто выдает деньги и получает за их использование процент.

Однако существует еще товарная мурабаха (таваррук), которая применяется, когда клиенту нужны именно денежные средства. Здесь появляется более сложная конструкция с участием банка, клиента и двух независимых брокеров.

Например, банк приобретает платину у одного брокера за 50 тысяч, затем продает ее клиенту за 60 тысяч с отсрочкой платежа. После этого клиент поручает банку продать принадлежащий ему товар уже другому брокеру. В результате клиент получает 50 тысяч денежных средств, а его обязательство перед банком составляет 60 тысяч.

Юридически такая схема может соответствовать определенной шариатской конструкции. Но с точки зрения экономической сути здесь также возникает вопрос: насколько реальной является торговая операция? Именно поэтому к подобным инструментам необходимо относиться очень внимательно.

Что говорит международный стандарт

- Существуют ли международные стандарты, которые позволяют определить, соответствует ли продукт принципам исламских финансов?

- Да. В Бахрейне находится штаб-квартира Организации по бухгалтерскому учету, аудиту и стандартизации исламских финансовых учреждений - AAOIFI. Это одна из наиболее авторитетных международных организаций в сфере стандартизации исламских финансов, объединяющая специалистов по исламскому праву, финансам и бухгалтерскому учету. На сегодняшний день разработано более 60 шариатских стандартов.

Согласно подходу AAOIFI, организованный таваррук должен использоваться строго ограниченно - в исключительных случаях, например при необходимости управления ликвидностью банка и отсутствии альтернативных инструментов. Превращать сложную товарную конструкцию в обычный универсальный банковский продукт - совсем не то, ради чего создавалась система исламских финансов.

Почему исламский банк работает внутри обычной финансовой системы

- Получается, исламские банки объективно ограничены в выборе инструментов?

- Исламские финансы строятся на иных принципах. Это может быть мурабаха (продажа товара с наценкой), иджара мунтахия би-т-тамлик (лизинг с последующим переходом имущества в собственность клиента), а также партнерские модели мудараба и мушарака, где стороны справедливо распределяют прибыль и риски.

Но при этом необходимо учитывать объективную реальность. Мировая финансовая система остается традиционной. Исламские банки работают в рамках законодательства конкретного государства и требований национального регулятора - прежде всего Центрального банка.

Поэтому сегодня невозможно создать полностью изолированную исламскую финансовую систему, которая существовала бы независимо от общей мировой финансовой архитектуры. Мы должны быть реалистами: пока традиционная финансово-кредитная модель доминирует в мире, изменить правила в одностороннем порядке невозможно.

"Исламское окно": что должен проверить клиент

- Во многих странах исламские продукты предлагают традиционные банки через так называемые "исламские окна". Какие требования здесь принципиальны?

- В первую очередь необходимо обеспечить строгое разделение финансовых потоков. Должны быть отдельный бухгалтерский учет и раздельные счета. Исламские средства ни в коем случае не должны смешиваться с традиционными.

Еще один важнейший элемент - независимый Шариатский совет. Ни один продукт не должен запускаться без соответствующей экспертизы и одобрения. При этом информация о членах Шариатского совета должна быть полностью открытой.

И это уже практический ориентир для клиента: если человек хочет воспользоваться исламским финансовым продуктом, он вправе поинтересоваться, кто именно его одобрил и на основании каких стандартов.

"Вы просто заменили процент словом "наценка""

- Один из главных аргументов критиков звучит так: клиент все равно платит больше, просто вместо процентов это называется наценкой. Что вы отвечаете на это?

- Сопоставимость стоимости финансирования вполне естественна. Финансовые организации работают в единой экономической среде и зависят от стоимости ресурсов, инфляции, ключевых ставок регулятора и других факторов.

Но юридическая и экономическая природа сделок кардинально различается. При традиционном кредите банк передает клиенту деньги и получает процент за их использование. При классической мурабахе банк сначала приобретает конкретный товар, становится его полноправным владельцем и принимает на себя риски, связанные с этим имуществом. И только после этого продает его клиенту. Если товар повредился до момента его продажи клиенту, соответствующий риск лежит на собственнике товара - банке.

В партнерских инструментах ситуация еще более очевидна: банк и клиент непосредственно разделяют риски бизнеса. Поэтому исламские финансы нельзя оценивать только по конечной цифре платежа. Необходимо смотреть, как именно эта цифра сформировалась и какие правовые отношения лежат в основе сделки.

Что происходит при просрочке

- А если клиент перестал платить? В обычном банке просрочка приносит банку дополнительный доход. Как это работает в исламском финансировании?

- Исламский банк не должен извлекать доход непосредственно из факта просрочки. Если человек действительно оказался в сложной финансовой ситуации, возможны реструктуризация и отсрочка платежа.

Если же клиент намеренно затягивает выплаты, может применяться фиксированный штраф. Но принципиальное отличие состоит в том, что штраф не должен становиться источником прибыли банка: полученные средства в обязательном порядке направляются на благотворительные цели. То есть штраф здесь выполняет исключительно дисциплинирующую функцию, а не является способом заработать на проблемах клиента.

Доходность 20–30% в месяц - повод насторожиться

- Сейчас на рынке можно встретить предложения "халяльных инвестиций" с гарантированной доходностью 20–30% ежемесячно. Насколько это должно насторожить потенциального инвестора?

- Очень высокая фиксированная доходность - серьезнейший сигнал риска. В исламских инвестициях категорически нельзя обещать гарантированную фиксированную прибыль так, как это выглядит в обычном долговом обязательстве.

Можно говорить лишь о прогнозе или исторической доходности. Например: "За предыдущие периоды показатель составлял до 24% годовых, однако будущая прибыль зависит от результатов деятельности и может оказаться как выше, так и ниже".

Инвестор должен понимать, что он принимает на себя определенный финансовый риск. При этом управляющая компания отвечает за свои действия - например, если речь идет о халатности, превышении полномочий или нарушении условий договора. Поэтому обещание очень высокой и одновременно гарантированной доходности должно стать для человека поводом не подписывать договор немедленно, а внимательно изучить его условия с юристом.

Что проверить перед подписанием договора

- Допустим, человек решил купить автомобиль или недвижимость с использованием исламского финансирования. На что ему смотреть в первую очередь?

- Необходимо внимательно изучить договор и понять, какой именно инструмент используется. Если это мурабаха, нужно понимать, что именно покупает банк, когда он становится владельцем имущества и когда происходит его передача и продажа клиенту. Если это иджара, нужно изучить условия лизинга и порядок перехода имущества в собственность.

Кроме того, необходимо обратить внимание на следующие ключевые пункты:

размер и структуру наценки; предмет сделки; момент перехода права собственности; залоговое обеспечение; ответственность сторон; условия при просрочке платежей; порядок действий при форс-мажоре; наличие официально опубликованного заключения Шариатского совета.

Главное - не ограничиваться рекламными формулировками "без процентов" или "халяльное финансирование". Нужно изучить весь пакет документов и понять экономическую и юридическую сущность сделки.

Где искать знания

- Где человеку, который хочет разобраться в исламских финансах, искать достоверную информацию?

- Есть большое количество книг и академических исследований по этой теме на разных языках. В Институте интеграции знаний (IKIACADEMY) мы также проводим специализированный курс "Контрактная основа исламского банкинга и финансов". На нем подробно рассматриваются шариатские основы контрактов и то, каким образом они трансформируются в современные банковские продукты и услуги.

Памятка VB.KG: 5 вопросов, которые стоит задать исламскому банку

Перед тем как подписывать договор, клиенту стоит получить у сотрудников финансовой организации четкие ответы на пять главных вопросов:

1. Какой именно договор я заключаю?

Мурабаха, иджара или другой инструмент? Что происходит с товаром, деньгами и правом собственности на каждом этапе сделки?

2. Действительно ли банк приобретает товар?

Кто становится первоначальным собственником имущества и кто несет риск его повреждения или утраты до момента продажи клиенту?

3. Кто одобрил продукт с точки зрения шариата?

Есть ли у банка независимый Шариатский совет и опубликовано ли его официальное заключение по данному продукту?

4. Что произойдет при просрочке?

Предусмотрена ли процедура реструктуризации? Какой штраф может применяться и направляются ли полученные средства на благотворительность?

5. Как распределяются риски?

Что произойдет при форс-мажоре, изменении рыночной стоимости имущества или других непредвиденных обстоятельствах?

Главное правило: не стоит оценивать исламский финансовый продукт только по его вывеске. Слова "халяльный", "исламский" или "без процентов" сами по себе еще не объясняют, как устроена сделка. Ответ всегда кроется в договоре: в том, что именно покупается, кто становится владельцем, кто берет на себя риски и каким образом формируется доход финансовой организации.