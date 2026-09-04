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ВИК-2026: Кыргызстан обыграл Узбекистан и одержал вторую победу по кок-бору

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана одержала вторую победу подряд на соревнованиях по кок-бору в рамках VI Всемирных игр кочевников.

3 сентября на арене "Кок-Бору" в городе Чолпон-Ата продолжились соревнования по кок-бору. Во второй день турнира состоялись три матча.

Главным событием дня стала встреча сборных Кыргызстана и Узбекистана. Хозяева турнира провели результативную игру и одержали победу со счётом 16:11. Таким образом, Кыргызстан после двух игровых дней остаётся среди команд, успешно начавших турнир.

В другом матче дня сборная России уверенно обыграла команду США - 17:6. Россияне продемонстрировали высокую результативность и также записали очередную победу в свою копилку.

Завершила игровой день встреча Таджикистана и Казахстана. Казахстанская сборная полностью контролировала ход матча и добилась крупной победы со счётом 16:3.

Результаты матчей 3 сентября:

  1. Узбекистан - Кыргызстан - 11:16
  2. Россия - США - 17:6
  3. Таджикистан - Казахстан - 3:16

По итогам второго дня победы одержали сборные Кыргызстана, России и Казахстана.

Для Кыргызстана эта победа стала второй на турнире. В первый день соревнований хозяева разгромили сборную Монголии со счётом 12:1, уверенно начав выступление на домашних Всемирных играх кочевников.

Соревнования по кок-бору продолжаются на арене "Кок-Бору" в Чолпон-Ате. Борьба за выход в следующую стадию турнира продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/461311
Теги:
кок-бору, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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