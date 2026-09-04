Кыргызстан U-20 начал отбор на Кубок Азии с поражения от Ливана

Молодёжная сборная Кыргызстана потерпела поражение от Ливана со счётом 2:3 в матче отборочного турнира Кубка Азии U-20 (2027 год).

Встреча состоялась 3 сентября на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Пропустив два мяча, кыргызстанская команда сумела отыграться во втором тайме, однако в самой концовке уступила из-за реализованного соперником пенальти.

Ливан быстро открыл счёт и вскоре удвоил преимущество - 2:0. Кыргызстан продолжал атаковать и в компенсированное к первому тайму время сократил отставание: на 47-й минуте отличился Актан Абдикалилов.

Во второй половине встречи хозяева поля усилили давление на ворота Ливана, и на 90+4-й минуте Илья Бондаренко сравнял счёт - 2:2. Однако на последних секундах в ворота сборной Кыргызстана был назначен пенальти, который соперник успешно реализовал, установив окончательный результат - 3:2.

Таким образом, кыргызстанская молодёжка начала квалификационный турнир с поражения.

В группе A также выступает сборная Южной Кореи. 31 августа ливанцы и южнокорейцы провели очную встречу, в которой корейская команда одержала победу с аналогичным счётом 3:2.

Заключительный матч группового этапа Кыргызстан U-20 проведёт 6 сентября против Южной Кореи. В отборочном турнире участвуют 44 сборные, разделённые на 11 групп, которые борются за путёвки в финальную часть континентального первенства.