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Спортсмен из США сломал три ребра на ВИК и вернулся к соревнованиям

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- Назгуль Абдыразакова
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Более 150 человек получили медицинскую помощь в мобильной клинике, работающей во время VI Всемирных игр кочевников. Среди обратившихся были спортсмены и гости из Узбекистана, Казахстана, США и Южной Кореи. Об этом журналистам рассказал руководитель мобильной клиники Фархад Эмилбеков.

По его словам, медицинская бригада прибыла на место 27 августа, а принимать пациентов начала 29 августа. Несмотря на то, что официально Всемирные игры кочевников стартовали 31 августа, к этому времени спортсмены уже тренировались и некоторым из них потребовалась медицинская помощь после полученных травм.

"Мы приехали 27 августа, а работу начали 29 августа. Хотя Всемирные игры кочевников начались 31 августа, до этого уже шли подготовительные работы, спортсмены тренировались. Были те, кто получал травмы и обращался к нам за помощью", - рассказал Эмилбеков.

Всего, по его данным, к 5 сентября в мобильную клинику обратились более 150 пациентов.

В частности, медицинская помощь потребовалась спортсмену из Узбекистана, у которого возникли проблемы с челюстью и ухом. Ему оказали помощь челюстно-лицевые хирурги. Сейчас спортсмен продолжает приходить в клинику на перевязки.

Также к медикам обратился спортсмен из Казахстана, получивший травму уха. Ему была оказана необходимая помощь.

Отдельно Эмилбеков рассказал о спортсмене из США, который получил травмы после падения с лошади.

"Особо хотелось бы отметить американского спортсмена. Он упал с лошади и сломал три ребра. Госпитализация ему не потребовалась. Врачи дали необходимые рекомендации. Со вчерашнего дня он уже принимает участие в соревнованиях", - сообщил руководитель мобильной клиники.

Помощь врачей понадобилась и гражданке Южной Кореи. По словам Эмилбекова, она получила травму после того, как упала со зрительской скамейки. Женщине оказали необходимую хирургическую помощь, после чего она продолжила приходить в клинику на перевязки.

Эмилбеков рассказал, что гражданка Южной Кореи оставила видеоотзыв о работе медиков. Он также отметил, что она хорошо владеет кыргызским языком и играет на комузе.

Руководитель мобильной клиники подчеркнул, что медицинский персонал обеспечен всеми необходимыми лекарственными препаратами в достаточном количестве.

"Рядом с мобильной клиникой также дежурит бригада скорой медицинской помощи. В случаях, когда пациентам требуется дополнительное обследование или стационарная помощь, их направляют в больницу Чолпон-Аты"- заключил медик.


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URL: https://www.vb.kg/461346
Теги:
Иссык-Кульская область, кыргызский язык, США, Всемирные игры кочевников, медицина, Помощь, Соревнования
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