Неделя подходит для новых целей и важных дел. Гороскоп с 7 по 13 сентября

До пятницы Луна продолжит убывать, а 11 сентября состоится первое Новолуние календарной осени. До Новолуния самое время разобраться с начатыми ранее делами, подвести окончательные или промежуточные итоги, исправить ошибки. Удастся претворить в жизнь проекты, подготовка к которым шла последние месяцы. День Новолуния, 11 сентября, располагает к постановке целей и разработки стратегии их достижения. Мечты, возникшие в день Новолуния, могут осуществиться. Первые лунные сутки начнутся в 9 часов 27 минут утра бишкекского времени. Но, в день Новолуния, не торопитесь с действиями. Поспешность может навредить, особенно при работе с документами. В выходные дни уже можно браться за претворение планов в жизнь. Лишь сложные разговоры на личную тему стоит отложить. Ревность и упрямство могут мешать диалогу. Понедельник благоприятен для решения домашних дел, Неплохо сложатся поездки. Рекомендуется развивать бизнес, связанный с продуктами питания, товарами для дома, а также зоотоварами. Во вторник и среду полезно продвигать бизнес, проводить презентации и переговоры. Дни располагают для покупок, инвестиций, сделок. Романтично сложатся свидания и вечеринки. Полезно посещать косметолога и парикмахера. В четверг лучше всего избавляться от вредных привязанностей и привычек, справлять ошибки и недочёты. День благоприятен для работы с отчётами, проведения ревизии Пятница – время построения желаний и планов. Полезно мечтать, визуализируя способы реализации идей. Наиболее подходящий момент для построения карты желаний. В субботу и воскресенье приятно сложатся развлекательные поездки. Деловые переговоры помогут в развитии бизнеса. Можно запускать новые проекты. Благоприятны дни для посещения парикмахера и косметолога.

Овен – при содействии деловых партнёров и знакомых удастся заняться саморазвитием, принять участие в полезных мероприятиях, пополнить багаж знаний, расширить круг общения. Удастся устроить поездки. В отношениях с руководством и влиятельными людьми сохранятся напряжённость. Финансовые эксперименты могут приносить очередные убытки и возникновение долгов. Покупки окажутся поспешными и непродуманными, а развлечения расточительными.

Телец - переключите своё внимание на решение финансовых вопросов. Направив свои усилия на поиски дополнительных источников доходов, вы достигнете успеха и пополните казну. Возможно получение материальной поддержки, а также значимых подарков от небезразличного вам человека. Бросив все силы на коммерческие начинания, вы можете пустую растратить деньги. Эмоционально могут проходить вечеринки и свидания. Даже незначительный комментарий способен раздуть пламя конфликта.

Близнецы –пересмотрите свои приоритеты и проявляйте управленческие качества. Выбравшись из эмоционального информационного потока, вы сможете определиться с приоритетными целями и поэтапно реализовывать возникшие планы, опираясь на собственные знания, а не кошелёк. Удастся объясниться в чувствах, преодолев кризис в отношениях Под впечатлениями от полученных известий, не торопитесь менять планы, увольняться или устремляться в поездки. Поспешность и непродуманность действий может поставить под угрозу предыдущие начинания и здоровье.

Рак – занявшись домашними делами, укреплением здоровья, а также помощью людям, которые к вам обратятся за поддержкой, вы не только восстановите собственные силы, но и получите весомую поддержку в нужный момент от тех, кому окажете поддержку сейчас. Попытка пересмотреть условия сотрудничества или работы может натолкнуться на жёсткое сопротивление. Воздержитесь от споров. Тонкая грань может отделять вас от очередного конфликта.

Лев – недооценивая силу сотрудничества, вы можете остаться наедине с возникающими сложностями. Советы друзей и коллег, участие в вашей жизни близкого человека вряд ли занизят ваш авторитет и значимость, чего вы опасаетесь. Своим содействием они помогут заметить допущенные ошибки и риски, помогая вовремя их устранить. Амбиции деловых партнёров, руководства и некоторых знакомых продолжат возрастать, и они продолжат втягивать вас в конфронтацию, пытаясь навязать свои условия. Воздержитесь от ответных действий, накапливая силы и наблюдая за происходящим.

Дева – проявив настойчивость и терпение, вы сумеете переговорить с влиятельными людьми, уладить вопросы с получением документов и денег, а возможно и занять вакантное кресло руководителя. Упустив подходящий момент, придётся своими силами справляться с вызовами судьбы. Пытаясь в одиночку справиться с возникающими преградами в учёбе, работе и поездках, вы можете существенно подорвать свои силы и здоровье. Будьте осторожнее во время поездок.

Весы –займитесь восполнением пробелов в знаниях и расширением круга общения. Вам посчастливиться встретить людей, обладающих бесценным опытом, общение с которыми станет стимулом для духовного и профессионального роста. Своё участие в совместных проектах ограничьте интеллектуальным вкладом. Финансовые вложения рискованны. Воздержитесь от крупных покупок, а также оформления кредитов или одалживании денег

Скорпион – появится возможность благополучно разрешить финансовые вопросы, привести в порядок документы и заняться здоровьем. Прислушиваясь к интуиции, вы сможете принять решение, которое увеличит финансовые поступления. бытовые конфликты с домочадцами и перетягивание каната в борьбе за лидерство в деловом сотрудничестве могут выбить из привычного ритма жизни, создавая головную боль и стресс. Будьте выше бытовых разбирательств.

Стрелец – предложения деловых партнёров, домочадцев и некоторых коллег не лишены логики, а потому примите во внимание озвученные идеи. Вместе вы сумеете осуществить ряд интересных проектов. Нервозность могут создавать дошедшие до вас слухи и новости, но не погружаясь в информационный поток, вы сумеете принять взвешенное решение. Увлёкшись перепиской и просмотром информационных лент, вы можете поддаться эмоциональному давлению, создав себе немало хлопот. Воздержитесь от поездок, соблюдая режим изоляции.

Козерог – пока в вашем окружении многие заняты борьбой за должности и пытаются разделить сферы влияния, займитесь работой. Планомерно работая над реализацией начатых ранее дел, вы достигнете заметного прогресса, не нажив себе врагов. Уповая на обещания коллег и знакомых, вы растратите время и деньги. Совместные начинания могут принести убытки и усложнить общение.

Водолей – возникшая ситуация создаёт новые возможности для самореализации. Примите во внимание полученные известия издалека. Вы сможете принять участие в обучающем проекте, в том числе и онлайн формате, а также презентовать свои проекты заинтересованным людям. Самопрезентация в нужный момент позволит реализовать себя в интересном проекте и устроить личную жизнь. Воздержитесь от споров. Втянувшись в словесные баталии, вы можете усложнить отношения с руководством и влиятельными людьми. Воздержитесь от споров и тяжб. Повремените и с обращениями, связанными с оформлением документов.

Рыбы – хорошие советами поделятся домочадцы. Они подскажут безопасный путь развития, который позволит поправить финансовое положение, развить своё дело и улучшить семейное благополучие. Удачны покупки для дома, а также сделки с недвижимостью. Жизнь в ожидании очередных происшествий и беспокойстве за будущее может привести к обострению хронических заболеваний и возникновению споров с близкими людьми. Постарайтесь не накручивать себя.

Астролог Андрей Рязанцев