Сборная Кыргызстана U-20 не смогла завоевать путёвку на Кубок Азии-2027

Молодёжная сборная Кыргызстана (U-20) завершила выступление в отборочном турнире Кубка Азии-2027 ничьей с командой Южной Кореи - 0:0.

Матч состоялся 6 сентября на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Обе команды не смогли поразить ворота соперников, завершив встречу без забитых мячей.

После отказа сборной Филиппин от участия в турнире в группе A выступали три команды - Кыргызстан, Южная Корея и Ливан. 31 августа Южная Корея обыграла Ливан со счётом 3:2, а 3 сентября сборная Кыргызстана уступила Ливану - 2:3.

По итогам отборочных игр молодёжная сборная Кыргызстана не смогла завоевать путёвку в финальную часть Кубка Азии-2027.

Финальная часть Кубка Азии AFC U-20 2027 года пройдёт в Китае с 24 марта по 10 апреля 2027 года.