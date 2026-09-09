За повреждение шины чужого авто в Джале на бишкекчанку составили протокол

В Бишкеке сотрудники милиции установили гражданку, причастную к повреждению шины автомобиля в микрорайоне Джал. В отношении нее составлен протокол о мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

Установленной оказалась гражданка Н.Ж., 1997 года рождения. В отношении нее составлен протокол по статье 126 "Мелкое хулиганство" Кодекса Кыргызстана о правонарушениях. Собранные материалы будут направлены в суд для принятия решения.

Поводом для разбирательства стало видео, опубликованное 8 сентября в Instagram. На кадрах был зафиксирован факт повреждения шины автомобиля в микрорайоне Джал. Информация была зарегистрирована в АИС ЖУИ УВД Ленинского района.

В милиции напомнили о недопустимости противоправных действий, в том числе умышленного повреждения чужого имущества, и призвали граждан разрешать возникающие спорные ситуации законными способами.