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Подарки от Honor в O!Store: телевизор или даже второй смартфон!

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В O!Store стартовала большая акция для всех, кто хочет классный смартфон. При покупке любого смартфона Honor гарантированный подарок получает каждый клиент – от фирменных аксессуаров до флагманского смартфона Honor Magic V3!

Покупку можно сделать не только приятной, но и максимально комфортной для бюджета: смартфоны Honor можно купить в рассрочку по минимальной стоимости - от 1300 сомов в месяц.

Какие подарки ждут покупателей:

  1. Флагманский смартфон Honor Magic V3
  2. Телевизор Yasin 43"
  3. Планшет Honor X7 LTE
  4. Смарт-часы Honor
  5. Беспроводные наушники Honor
  6. Удобная подставка для телефона Honor

Как забрать свой подарок:

  1. Зайдите в ближайший O!Store или оформите заказ на ostore.kg онлайн или через O!Market в приложении "Мой О!".
  2. Выберите любой смартфон Honor.
  3. Заберите подарок прямо при оформлении покупки.

Количество подарков ограничено, поэтому лучше не откладывать визит.

Подробности у консультантов O!Store и по номеру +996 (705) 007-000. Все адреса магазинов на сайте: ostore.kg

ОсОО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: №16-0062-КР, №16-0063-КР. Кредит предоставляет ОАО "О!Банк", который может отказать в его предоставлении. Лиц. НБКР №044 от 17.09.2024 г.


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URL: https://www.vb.kg/461471
Теги:
#O!, PR
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