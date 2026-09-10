Подарки от Honor в O!Store: телевизор или даже второй смартфон!

В O!Store стартовала большая акция для всех, кто хочет классный смартфон. При покупке любого смартфона Honor гарантированный подарок получает каждый клиент – от фирменных аксессуаров до флагманского смартфона Honor Magic V3!
Покупку можно сделать не только приятной, но и максимально комфортной для бюджета: смартфоны Honor можно купить в рассрочку по минимальной стоимости - от 1300 сомов в месяц.
Количество подарков ограничено, поэтому лучше не откладывать визит.
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