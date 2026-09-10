Подарки от Honor в O!Store: телевизор или даже второй смартфон!

В O!Store стартовала большая акция для всех, кто хочет классный смартфон. При покупке любого смартфона Honor гарантированный подарок получает каждый клиент – от фирменных аксессуаров до флагманского смартфона Honor Magic V3!

Покупку можно сделать не только приятной, но и максимально комфортной для бюджета: смартфоны Honor можно купить в рассрочку по минимальной стоимости - от 1300 сомов в месяц.

Какие подарки ждут покупателей:

Флагманский смартфон Honor Magic V3 Телевизор Yasin 43" Планшет Honor X7 LTE Смарт-часы Honor Беспроводные наушники Honor Удобная подставка для телефона Honor

Как забрать свой подарок:

Зайдите в ближайший O!Store или оформите заказ на ostore.kg онлайн или через O!Market в приложении "Мой О!". Выберите любой смартфон Honor. Заберите подарок прямо при оформлении покупки.

Количество подарков ограничено, поэтому лучше не откладывать визит.

Подробности у консультантов O!Store и по номеру +996 (705) 007-000. Все адреса магазинов на сайте: ostore.kg