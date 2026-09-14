Азиада-2026: футболисты Кыргызстана U-23 прибыли на турнир в Японию

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу (U-23) прибыла в Японию для участия в Азиатских играх 2026 года.

После приезда команда уже провела первую тренировку. Занятие носило восстановительный характер: футболисты выполнили легкие упражнения для восстановления физической формы после дороги и подготовки к предстоящим матчам.

Первый матч на турнире сборная Кыргызстана проведет 16 сентября против Таиланда U-23. Встреча состоится на стадионе "Тойота" в префектуре Айти.Следующим соперником кыргызстанцев станет сборная Японии U-23. Матч с хозяевами турнира запланирован на 20 сентября и также пройдет на стадионе "Тойота".

Заключительную встречу этого этапа Кыргызстан проведет 23 сентября против Гонконга U-23 на стадионе "Уэйв Стэдиум Кария".Таким образом, сборной Кыргызстана предстоит провести три матча за восемь дней - против Таиланда, Японии и Гонконга.

Команда продолжит подготовку в Японии, а её ближайшей задачей станет успешное выступление в стартовой встрече с Таиландом.