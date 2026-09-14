Неделя эмоций, планов и наведения порядка. Гороскоп с 14 по 20 сентября

Первая половина недели может сложиться довольно эмоционально. Воздержитесь от прямолинейных, резких высказываний. Они могут существенно усложнить отношения, как дружеские и любовные, так и деловые. Направьте энергию на развитие, продвижение новых проектов. Энергия растущей Луны будет способствовать реализации возникших идей. Во второй половине недели чересчур критичное отношение к происходящему, сомнения способны усложнить общение. Постарайтесь не усложнять жизнь. В понедельник, вторник и среду полезно заняться самоанализом, медитациями, дабы справиться с эмоциональными качелями. Стоит заняться аудитом, ревизией. Время благоприятное для разрешения вопросов с кредитами и задолженностями, но брать новые кредиты не желательно. Стоит заняться диагностикой организма. Четверг и пятница располагают к постановке целей, проработки жизненной стратегии. Дни благоприятны для получения знаний. Рекомендуется проводить в эти дни семинары, конференции, тренинги. Самое время для поездок, поставок товара. Можно посещать косметолога и парикмахера. Полезно проработать отношение к критике и советам. Суббота и воскресенье благоприятствуют проработке конфликтов поколений, дабы снизить уровень непонимания и улучшить коммуникации. Удачны дни для покупок, сделок с недвижимостью. Посещать косметолога не желательно, но визит к парикмахеру будет удачным.

Овен – одна неосторожная фраза способна запустить цепочку событий, которую будет трудно остановить. Не давайте поводов для ревности, избегайте выяснения отношений и особенно не принимайте финансовых решений на эмоциях. Острый разговор способен привести даже к расставанию, а сделанные в порыве чувств вложения - к серьёзным материальным потерям и опасному финансовому положению. Сохранив доверие близких людей, вы избежите конфликтов и сможете сосредоточиться на карьере, где обстоятельства складываются в вашу пользу. Своевременный разговор с влиятельным человеком поможет увеличить доходы и укрепить профессиональные позиции.

Телец – красивые обещания могут оказаться гораздо опаснее прямого отказа. Люди, недостаточно хорошо знающие вашу ситуацию, станут активно советовать и давать наставления, которые способны сбить вас с намеченного пути. Ради несбыточных перспектив вы можете поставить под угрозу давнюю дружбу, деловые связи и уже достигнутые результаты. Не отказываясь от общения с проверенными знакомыми и продолжая следовать выбранному направлению, вы преодолеете временные сложности с документами и давление руководства. Впереди успешные поездки, долгожданные встречи и заметный прогресс в делах.

Близнецы – опасность может прийти оттуда, где вы меньше всего её ожидаете. Закулисные игры, чужие интриги и сомнительные приключения способны втянуть вас в историю, последствия которой придётся расхлёбывать самостоятельно. Позаботьтесь о безопасности информации, заранее смените пароли и внимательнее относитесь к переписке. Не рискуйте репутацией и здоровьем. Избежав столкновений в личной сфере, вы сможете направить энергию на преобразования в доме и на работе. Продуманная стратегия позволит обойти конкурентов, увеличить доходы и сделать важные покупки.

Рак – кажется, что для счастья вам не хватает новых людей, развлечений и ярких впечатлений, но именно эта погоня способна оставить вас без денег. Не спешите искать то, что уже находится рядом. Остерегайтесь краж и не испытывайте удачу в лотереях и других сомнительных развлечениях. Благоприятные обстоятельства уже складываются вокруг вас, поэтому внимательнее посмотрите на любимого человека, давних друзей и домочадцев. Вместе вы сможете провернуть выгодное дело и прекрасно провести время. Иногда для счастья нужно не найти кого-то нового, а наконец услышать того, кто уже рядом.

Лев – одно резкое замечание близких способно превратить обычный разговор в цепную реакцию конфликтов. Домочадцы могут больно задеть ваше самолюбие, а их поведение и свободомыслие вызовут ответное раздражение. Не позволяйте спору разрастись: остановить начавшееся выяснение отношений будет непросто, и последствия могут затронуть не только семью. Сохранив мир дома и доверие руководства, вы получите возможность реализовать планы, к которым давно шли. Возможны смена работы, увеличение доходов и удачные сделки.

Дева – вы можете заплатить слишком высокую цену за усталость и желание всё успеть. Пренебрежение отдыхом и техникой безопасности способно привести к ухудшению здоровья или травмам во время работы и поездок. Прежде чем помогать советами другим, займитесь собственным состоянием. Сохранив намеченный график встреч, учёбы и поездок, вы добьётесь заметных результатов и одновременно найдёте время для вечеринок и свиданий. Не превращайте мелочи в серьёзные проблемы - сейчас особенно важно уметь отличать действительно важное от второстепенного.

Весы – деньги могут буквально пройти мимо вас, если желание получить удовольствие окажется сильнее здравого расчёта. Доходы способны продолжить расти, но рискованные сделки, необдуманные покупки и чрезмерные развлечения быстро сведут преимущества на нет. Желания будут множиться, расходы - расти, а вместе с ними появится риск долгов и проблем в личной жизни. Сохранив голову холодной и не позволив успехам вскружить её, вы грамотно распорядитесь средствами, не пустите в свою жизнь любителей наживы и продолжите развивать прибыльные направления.

Скорпион – ваш успех уже заметили, и это способно заставить конкурентов перейти к активным действиям. Они могут попытаться втянуть вас в тяжбы, конфликты и бесконечные разбирательства. Не давайте им такого шанса. Ссора способна осложнить не только работу и оформление документов, но и отношения с близкими. Выдержав давление и сохранив спокойствие, вы благополучно воплотите свои планы. Терпение и последовательность принесут хорошие результаты в работе и учёбе, а также помогут добиться взаимности в любви.

Стрелец – кто-то может очень умело воспользоваться вашей доверчивостью. Недоброжелатели попытаются втянуть вас в сомнительное дело, опасную переписку или общение, способное оставить компрометирующий след. Не разобравшись в деталях и продолжая контактировать с малознакомыми людьми, вы сами создадите себе серьёзные сложности. Сохраняйте отношения с влиятельными людьми и прислушивайтесь к интуиции. Благодаря поддержке щедрых и надёжных покровителей ваши мечты могут начать воплощаться. Возможны удачные и давно желанные приобретения.

Козерог – одна ошибка в доверии способна обойтись вам значительно дороже, чем кажется. Поверив кому-то на слово, вы рискуете переплатить за покупку, ошибиться в документах или потерять приличную сумму из-за развлечений и мимолётного романа. Сейчас особенно важно не отступать от собственных принципов и не соглашаться на условия, которые вызывают сомнения. Настойчивость поможет добиться важных встреч и успешно решить вопросы, связанные с поездками. На ваших условиях может начаться перспективное долгосрочное сотрудничество.

Водолей – желание доказать свою независимость может неожиданно обернуться потерей того, что для вас ценно. Самовольные решения осложнят отношения с близкими, а в деловой сфере способны привести к разрыву выгодных связей. Влиятельные люди также негативно воспримут действия, которые не были с ними согласованы. Не спешите действовать в одиночку. Обсуждая свои шаги с друзьями и руководством, вы сохраните сотрудничество, увеличите доходы и сумеете решить важные вопросы, в том числе связанные с недвижимостью.

Рыбы – тревожная новость способна заставить вас увидеть катастрофу там, где её на самом деле нет. Поддавшись сомнениям и надуманным страхам, вы рискуете принять решения, которые ударят по здоровью, отношениям и важным планам. Не спешите менять намеченный курс после первого негативного известия. Ситуация может оказаться гораздо менее серьёзной, чем покажется вначале. Вернув контроль над эмоциями, вы проведёте важные деловые встречи, устроите судьбоносное свидание и наконец отправитесь в долгожданное путешествие.

Астролог Андрей Рязанцев