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"Ни одна страна не имеет морального права влиять на выборы в РФ"

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- Анвар Ажиев
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Если в Кыргызстане выборы – часто непредсказуемый политический процесс, то в Российской Федерации – всегда стабильное течение обстоятельств, но в этот раз не без иностранных подводных камней.

Совсем скоро, с 18 по 20 сентября, в России пройдут выборы в Госдуму, 450 депутатов займут свои кресла в парламенте. Половина будет избрана по партийным спискам, вторая - в одномандатных округах. В выборах участвуют 10 партий, одну из которых, "Яблоко", исключили из списков по решению Верховного суда.

Как IX созыв будет выстраивать государственную политику в отношении дружественных и не очень стран – будет зависеть от качественного состава нового парламента.

По предварительным данным ВЦИОМ, в рейтинге лидирует "Единая Россия", вторая по популярности фракция – КПРФ. Политологи считают, что лидера с пьедестала не сдвинуть, но ЕР может потерять конституционное большинство из-за усиления системной оппозиции, настроенной радикально по отношению к Украине.

На лозунгах "нет войне" и поддержке ЛГБТ-сообщества российская оппозиция пытается "выиграть" в гонке, но пока только сходит с дистанции. Партия "Яблоко", призывающая к отторжению российских территорий, снята с выборов в середине августа. Росфинмониторинг выявил 72 человека, получавших деньги на счета партии "Яблоко" с апреля по июль 2026 года из Индии, Азербайджана, Грузии и Германии, а также через Армению, Израиль и США, а также призывы к экстремизму и поддержку признанного террористом А. Навального.

Российские релоканты тоже под сентябрьские выборы зарегистрировали свою партию. "Мирная Россия" объединяет противников Путина и планирует участвовать в политике России после смены власти.

Релоцирующиеся россияне давно потеряли чувство сопричастности с родиной как на личностном, так и на коллективном уровнях, их приход к власти за иностранные деньги обычные избиратели могут представить только в кошмаре. Но спустя пару недель после регистрации партии релокантов в Берлине она уже открыла свое представительство в Хельсинки.

Какая страна для политической экспансии "Мирной России" будет следующей?

По некоторым данным, в Кыргызстане сейчас находится до 340 тысяч релокантов. Они активно участвуют в протестах и политических обсуждениях. Уже устраивали акцию против СВО в Караколе, проводили демарш с радужным флагом в Бишкеке во время шествия "Бессмертного полка", пытались пикетировать у посольства России.

Западные эксперты прикармливают либерально ориентированных людей и обещают им поддержку в 50 млн долларов на экономическое и энергетическое сотрудничество в Центральной Азии. Но стоят ли эти финансовые перспективы, которые осядут в чужих карманах, потери общей политической линии, обеспечивающей стратегическое и безопасное партнерство России с Кыргызстаном?

Востоковед Александр Собянин, президент "Фонда развития Азии", напомнил, что любые выборы неприкосновенны и исключают контроль за волеизъявлением народа третьей стороны:

"Ни одна страна бывшего Советского Союза не может, не имеет не только юридического права, даже морального права влиять на выборы в Российской Федерации. Будь то местные выборы, как сейчас в Государственную Думу, будь то выборы президента Российской Федерации. Ни одна страна не имеет права".

Уровень осознанности у обычных россиян сегодня высокий. В эпоху гибридных войн и политических пертурбаций уже никто не купится на обещания прозападных инвесторов, все держатся за то, что есть. Поэтому как говорит эксперт Собянин, скорее всего "выборы в России пройдут безупречно".


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URL: https://www.vb.kg/461543
Теги:
выборы, посольство, Россия, Кыргызстан
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