В Таласской области собрали рекордный урожай пшеницы - до 10 тонн с гектара

В Манасском районе Таласской области зафиксирован рекордный показатель урожайности пшеницы: с одного гектара фермеры собирают до 100 центнеров (10 тонн) зерна. Этот результат стал одним из высочайших в республике за текущий 2026 год.

Для сравнения, средняя урожайность пшеницы по Кыргызстану держится на уровне 50–55 центнеров с гектара. Таким образом, аграриям Манасского района удалось перекрыть среднереспубликанский показатель почти в два раза.

Специалисты отмечают, что ключевыми факторами такого успеха стали применение современных агротехнологий, использование качественного семенного материала и своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий. Внедрение передовых методов в сельское хозяйство продолжается по всей стране, что способствует повышению урожайности и укреплению продовольственной безопасности.