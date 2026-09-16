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В Таласской области собрали рекордный урожай пшеницы - до 10 тонн с гектара

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В Манасском районе Таласской области зафиксирован рекордный показатель урожайности пшеницы: с одного гектара фермеры собирают до 100 центнеров (10 тонн) зерна. Этот результат стал одним из высочайших в республике за текущий 2026 год.

Для сравнения, средняя урожайность пшеницы по Кыргызстану держится на уровне 50–55 центнеров с гектара. Таким образом, аграриям Манасского района удалось перекрыть среднереспубликанский показатель почти в два раза.

Специалисты отмечают, что ключевыми факторами такого успеха стали применение современных агротехнологий, использование качественного семенного материала и своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий. Внедрение передовых методов в сельское хозяйство продолжается по всей стране, что способствует повышению урожайности и укреплению продовольственной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/461564
Теги:
Таласская область, урожай
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