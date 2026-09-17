Гейбл Стивсон: Джон Джонс может задумываться о возвращении в октагон UFC

Олимпийский чемпион по вольной борьбе и боец тяжелого веса MMA Гейбл Стивсон заявил, что бывший чемпион UFC Джон Джонс может задумываться о возобновлении карьеры.

По словам Стивсона, последние события в тяжёлом дивизионе UFC могли вернуть Джонсу желание снова выйти в октагон.

"Я думаю, Джон хотел бы вернуться. Возможно, ситуация с освободившимся поясом вновь зажгла в нём огонь", - сказал Стивсон.

Он добавил, что видел возможности Джонса на тренировках, и уверен, что экс-чемпион всё ещё способен выступать на самом высоком уровне.

"Я видел, на что Джон всё ещё способен, и знаю, что он может делать это на высочайшем уровне. Возможно, его время снова придёт. Думаю, так и будет", - отметил спортсмен.

Высказывание Стивсона вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников смешанных единоборств. Одни болельщики поддержали возможное возвращение Джонса, а другие вновь раскритиковали его за то, что он так и не провёл бой с Томом Аспиналлом.

Сам Джонс пока официально не подтверждал намерения возобновить карьеру. Его возвращение будет зависеть от результатов переговоров с UFC и дальнейшего развития ситуации в тяжёлом дивизионе.