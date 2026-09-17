Без визита к нотариусу. Какие услуги станут доступны с 1 октября

С 1 октября 2026 года в Кыргызстане расширят перечень нотариальных услуг, которые можно получить дистанционно через мобильное приложение "Электронный нотариат". На первом этапе добавят еще восемь услуг, сообщили в Министерстве юстиции.
С 1 декабря планируется внедрить еще четыре услуги. В результате через приложение дистанционно будет доступна 21 нотариальная услуга, что, по данным ведомства, составит до трети всех нотариальных действий.
Законодательство Кыргызстана позволяет дистанционно совершать нотариальные действия, не связанные с отчуждением недвижимости. Получить соответствующие услуги можно будет со смартфона, в том числе находясь за пределами страны.
В числе доступных дистанционно услуг указаны:
согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего за пределы Кыргызстана;
согласие на получение регистрации по месту жительства;
согласие на получение паспорта;
согласие на получение и выход из гражданства Кыргызстана;
доверенность на получение справок и документов в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава без права отчуждения;
доверенность на таможенное оформление груза в Государственной таможенной службе без права отчуждения;
доверенность на представление интересов в государственных органах;
доверенность на регистрацию юридического лица;
доверенность на получение документов;
доверенность на наследство;
доверенность на покупку жилья;
доверенность на принятие дара;
доверенность на покупку автомобиля;
заявление о семейном положении;
заявление об отказе от наследства в пользу наследников.
Для получения услуги пользователю необходимо зарегистрироваться в личном кабинете приложения, выбрать необходимую услугу и обратиться к нотариусу. После этого нужно загрузить необходимые сведения и документы, оплатить государственную пошлину и услуги онлайн и подписать электронный документ с помощью Единой системы идентификации (ЕСИ).
Готовый документ с электронной подписью нотариуса сохраняется в личном кабинете пользователя. Оформленные документы также будут автоматически отображаться в государственном мобильном приложении "Тундук".
В Минюсте отметили, что электронные нотариальные документы имеют юридическую силу наравне с бумажными оригиналами и при необходимости их можно распечатать.