Без визита к нотариусу. Какие услуги станут доступны с 1 октября

С 1 октября 2026 года в Кыргызстане расширят перечень нотариальных услуг, которые можно получить дистанционно через мобильное приложение "Электронный нотариат". На первом этапе добавят еще восемь услуг, сообщили в Министерстве юстиции.

С 1 декабря планируется внедрить еще четыре услуги. В результате через приложение дистанционно будет доступна 21 нотариальная услуга, что, по данным ведомства, составит до трети всех нотариальных действий.

Законодательство Кыргызстана позволяет дистанционно совершать нотариальные действия, не связанные с отчуждением недвижимости. Получить соответствующие услуги можно будет со смартфона, в том числе находясь за пределами страны.

В числе доступных дистанционно услуг указаны:

согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего за пределы Кыргызстана;

согласие на получение регистрации по месту жительства;

согласие на получение паспорта;

согласие на получение и выход из гражданства Кыргызстана;

доверенность на получение справок и документов в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава без права отчуждения;

доверенность на таможенное оформление груза в Государственной таможенной службе без права отчуждения;

доверенность на представление интересов в государственных органах;

доверенность на регистрацию юридического лица;

доверенность на получение документов;

доверенность на наследство;

доверенность на покупку жилья;

доверенность на принятие дара;

доверенность на покупку автомобиля;

заявление о семейном положении;

заявление об отказе от наследства в пользу наследников.

Для получения услуги пользователю необходимо зарегистрироваться в личном кабинете приложения, выбрать необходимую услугу и обратиться к нотариусу. После этого нужно загрузить необходимые сведения и документы, оплатить государственную пошлину и услуги онлайн и подписать электронный документ с помощью Единой системы идентификации (ЕСИ).

Готовый документ с электронной подписью нотариуса сохраняется в личном кабинете пользователя. Оформленные документы также будут автоматически отображаться в государственном мобильном приложении "Тундук".

В Минюсте отметили, что электронные нотариальные документы имеют юридическую силу наравне с бумажными оригиналами и при необходимости их можно распечатать.