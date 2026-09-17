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ГНС отменила обязательную ЭТТН для большинства категорий товаров

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С 1 сентября 2026 года в Кыргызстане отменено обязательное применение электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН) для всех категорий товаров, кроме нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Изменения связаны с введением в промышленную эксплуатацию системы прослеживаемости товаров в соответствии с постановлением Кабинета Министров №613.

Для отдельных категорий товаров функции ЭТТН реализуются через модуль "Электронный счет-фактура 2.0" (ЭСФ 2.0). Он предназначен для электронного оформления операций, учета и контроля движения соответствующих товаров.

В ГНС подчеркнули, что система прослеживаемости уже введена в промышленную эксплуатацию и не является частью пилотного проекта по применению ЭСФ 2.0.

Механизм распространяется только на товары, для которых такой порядок учета и контроля предусмотрен законодательством Кыргызстана и международными обязательствами страны в рамках Евразийского экономического союза.

В частности, речь идет об отдельных категориях товаров, подпадающих под действие соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Среди них холодильники и морозильники, стиральные машины, телевизоры, а также отдельные виды теле-, видео- и другой бытовой техники.

В ГНС уточнили, что использование ЭСФ 2.0 в рамках системы прослеживаемости предназначено исключительно для учета и контроля движения товаров и не меняет порядок исчисления и исполнения налоговых обязательств.

Требование о приведении виртуальных остатков в соответствие с фактическими не распространяется на товары, приобретенные в качестве основных средств и не предназначенные для дальнейшей продажи.

Предпринимателям рекомендуют внести реализуемые и используемые товары в Каталог товаров ГНС. Особое внимание на полноту и корректность сведений следует обратить импортерам и отечественным производителям.


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URL: https://www.vb.kg/461623
Теги:
ГНС, налоги в Кыргызстане, товары
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