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В Китае запустили канал Пинлу, открывший прямой выход из рек в море

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16 сентября в Китае открыли навигацию по каналу Пинлу - первому искусственному водному пути типа "река - море" длиной 134,2 км. Артерия соединила систему реки Сицзян с заливом Бэйбу, открыв Юго-Западу страны прямой выход к океану.

Канал пропускает суда водоизмещением до 5000 тонн и решает давнюю проблему логистики внутренних регионов. Новый маршрут сокращает путь транспортировки грузов на 560 км, снижает издержки на 18–30% и позволит экономить свыше 5 млрд юаней в год.

Проект усилит торговлю со странами АСЕАН в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Из Чэнду и Чунцина уже запущены мультимодальные маршруты к морю, а в Гуанси началось формирование нового промышленного коридора.


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URL: https://www.vb.kg/461632
Теги:
Китай
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