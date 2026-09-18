На момент подписания Договора о ненападении между Германией и СССР (пакт Молотова – Риббентропа) 23 августа 1939 года Киргизия входила в состав Советского союза и заключение этого документа напрямую касалось судьбы республики. Стороны были обязаны отказаться от любой агрессии в отношении друг друга и не ступать в военные союзы. Соглашение действовало до нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года. Спустя 87 лет с момента составления пакта о ненападении он по-прежнему остаётся одним из наиболее политизированных документов европейской истории ХХ века.

Условия подписания пакта Молотова – Риббентропа в 1939 году

Договор о ненападении заключался в условиях угрозы для Советского союза на востоке страны. На границе с Монголией у реки Халхин-Гол СССР вёл ожесточённые бои против Японии - союзницы Германии по Антикомминтерновскому пакту. Подписание пакта предоставило Москве возможность избежать изнурительной войны на два фронта.

В то же время переговоры о безопасности между СССР, Францией и Великобританией провалились. Западные страны отказались выступать с Союзом против гитлеровской агрессии. В итоге руководство СССР воспринимало подписание пакта как вынужденную необходимость. Заключение документа позволило Советам выиграть два года на перевооружение и укрепление обороноспособности: было налажено производство танков Т-34 и КВ ("Климент Ворошилов"), штурмовиков Ил-2 и другого оружия, выросла численность Красной армии.

С другой стороны ключение в сферу интересов СССР границы на Карельском перешейке позволило создать "стратегическую глубину". В 1941 году гитлеровским войскам пришлось пройти дополнительные сотни километров, что истощило их в походе на Москву. Планы Франции и Британии остаться в стороне и стравить Советский Союз с Германией не воплотились в жизнь. Фактически Гитлер начал свою экспансию с Европы, а не СССР. Кроме того, подписание пакта позволило включить в состав Союза территории, ранее входившие в состав Российской империи и насильно отторгнутые Германией (Прибалтика), Румынией (Молдавия) и Польшей (часть Украины и Белорусии).

Договор как часть западной политики против России

Пакт Молотова – Риббентропа в последнее время, а особенно после 24 февраля 2022 года, превратился из исторического документа в инструмент информационной войны против России. Европарламент, ОБСЕ и другие структуры буквально пытаются приравнять СССР к гитлеровской Германии, обвиняя Москву в том, что Вторую мировую якобы развязали два "тоталитарных государства". При этом роль СССР как освободителя Европы от фашизма значительно преуменьшается. На Западе всё чаще говорят о репрессиях, тоталитаризме, угнетении республик СССР Сталиным, чтобы оправдать русофобию и снос памятников советским солдатам в Прибалтике, Польше и Украине.

Европарламент в резолюции от 23 января 2025 года ("Дезинформация и историческая фальсификация России для оправдания её захватнической войны против Украины") обвинил Москву в манипуляции историей (включая пакт Молотова - Риббентропа) и связал это с геополитическими амбициями Кремля. По мнению европейских депутатов, Россия намеренно искажает историю, чтобы оправдать нападение на Украину, посягает на суверенитет других государств и продвигает концепцию "исключительных сфер интересов". А Владимир Путин якобы пытается восстановить Российскую империю. Но на самом деле Договор о ненападении – не более чем документ, который помог СССР заложить основу для будущей победы над гитлеровской Германией.

Новая история на европейский лад

В официальной версии истории ХХ века Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда Германия напала на Польшу. Однако после развала Советского союза начал продвигаться тезис, что к агрессии Гитлера против Варшавы 17 сентября 1939 года присоединился Сталин, который в 1940 году получил стратегические возможности выхода в Прибалтику. При этом в мировой истории умалчивают о том, что СССР вернул себе территории, насильно отторгнутые Польшей от Украины и Белоруссии в 1919-2020 годах. Всё это время проживающему на этих землях населению пытались навязать польские традиции и культуру.

В современной истории Варшаву представляют исключительно как первую жертву фашистского режима. Город действительно практически сравняли с землёй, а население понесло огромные потери, но при этом забывается, что в 1934-1938 годах Польша фактически сотрудничала с Германией. Не принято говорить и о том, что после оккупации Польши отдельные местные жители наравне с фашистами участвовали в геноциде евреев, а сбежавших из плена совестных солдат выдавали немцам.

В период освобождения Польши Красной армией и созданным в СССР Войском Польским отношения между советскими солдатами и подпольной Армией Крайова (подчинялась польскому правительству в изгнании в Лондоне) часто переходили в открытое военное противостояние. Армия Крайова была призвана восстановить довоенную Польшу и не допустить влияния СССР на страну, что привело к кровавым стычкам.

Воспользовавшись Мюнхенским соглашением (Мюнхенский сговор - договор 1938 года о передаче Судетской области Чехословакии нацистской Германии без согласия Праги, подписанный Италией, Германией, Францией и Великобританией) и слабостью Чехословакии, Польша ввела свои войска в Тешинскую область, фактически став соучастницей Гитлера в его планах по захвату территорий. После Мюнхенского сговора Германия совместно с Польшей и Венгрией уничтожили Чехословакию.

Если истинным началом Второй мировой считать не подписание пакта о ненападении, а Мюнхенский сговор в 1938 году, становится очевидным, что самая кровопролитная война ХХ века была развязана не только Германией, но и будущими союзниками СССР по антигитлеровской коалиции – Британией и Францией.