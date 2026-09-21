В Доме кино имени Ч. Айтматова прошел вечер памяти Улана Токомбаева

В Доме кино имени Ч.Айтматова друзья, коллеги и родственники провели вечер памяти заслуженного деятеля культуры КР, кыргызского поэта и прозаика, члена Союза писателей и Союза кинематографистов СССР и Кыргызской Республики Улана Алыевича Токомбаева. Он ушел из жизни в 2002 году. В этом году ему исполнилось бы 85 лет.

Улан Токомбаев (Улан-Шер) родился 10 февраля 1941 в селе Куренкеево Кеминского района Кыргызстана. В 1958 году во Фрунзе окончил среднюю школу № 6. Свою трудовую деятельность начал в 1958 году, работая центровщиком на сельмашзаводе им. М. В. Фрунзе, затем в 1959 году перешел работать на фрунзенский приборостроительный завод. В 1967 году окончил сценарный факультет ВГИК, трудился в комитете Гостелерадио Киргизской ССР. Работал редактором студии "Кыргызтелефильм", ответственным секретарём журнала "Литературный Кыргызстан", собственным корреспондентом "Литературной газеты", членом сценарно-редакционной коллегии студии "Кыргызтелефильм", ведущим специалистом Госкино Киргизской ССР.

Свою литературную деятельность Улан Токомбаев начал в начале 70-х годов. Читатели запомнили поэта и прозаика по его душевным сборникам "Осенняя радуга", "Самый счастливый человек", "Не проходит любовь", изданным в 1979 году, и по сборнику стихотворений "Ласка", который был опубликован в 1988 году. Образование сценариста хорошо объясняет кинематографичность его прозы: в библиографических описаниях рядом с повестями и рассказами встречаются "сказки для кино" и киноповести. Он писал сценарии для полнометражных и короткометражных фильмов, а некоторые его произведения существовали одновременно как произведения прозы и как материалы для экранизации.

Улана Токомбаева стоит рассматривать не только как "поэта и прозаика", но и как представителя русскоязычной литературы Кыргызстана второй половины 20-го века, в котором пересекалось нескольких культурных сфер - литература, телевидение и кино.

"Но что-то изменилось в этом мире. Что? - вопрошал автор. - Человеку стало тесно на земле. Да… но это не главное. Тогда что? Воздух, вода, природа? Природе наплевать и на политику, и на социальный строй… О, мой Кыргызстан, центр моей Вселенной, родинка на веке Земли, в тебе, как в капле, отражаются все катаклизмы мира. Когда затапливает дом, люди переходят на второй этаж. Ты - второй этаж планеты".

"Мысленно ухожу где-то в конец 60-х годов прошлого столетия, когда молодой выпускник ВГИК, сценарист, начинающий поэт Улан Токомбаев начал организовывать студию "Кыргызтелефильм", - вспоминал народный артист КР, кинорежиссёр Геннадий Базаров. - По тем временам это была шальная, совершенно безумная мысль и мужественный поступок. Мы не верили, что он это сможет и у нас будет еще одна, кроме "Кыргызфильма", студия. На "Кыргызтелефильм" слетелись талантливейшие режиссёры, операторы, здесь снимали творческие личности из "Мосфильма" и "Ленфильма". Этот интеллигентный, улыбчивый, потрясающий с внутренней культурой человек, который грубого слова никогда не мог сказать, вдруг вот так взял и организовал студию.

В нём совершенно отсутствовало чувство амбициозности, болезненного самомнения, ведь он окружил себя Кубатом Джусубалиевым, Мырзой Гапаровым, Кадыром Омуркуловым… Он совершенно не боялся, что эти талантливые люди его как-то затмят и стал приглашать на студию именно талантливых сценаристов, режиссеров, операторов. Первые фильмы "Кыргызтелефильма", как фундамент, закладывали такие талантливые личности, как Мелис Убукеев, Альгимантас Видугирис, Дооронбек Садырбаев, Евгений Котлов…Здесь снимались такие потрясающие актёры, как Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Алиман Джангорозова, Советбек Жумадылов, Болот Бейшеналиев, всех не перечислить. "Кыргызтелефильм" стал студией,которая создала достойную биографию страны. И надо честно признаться, всё, что здесь снято, сегодня находится в золотом фонде республики".

"В нём жил ребёнок и одновременно он был мужиком, но и не без романтики, - рассказал ученый-медик, поэт и автор-исполнитель Анэс Зарифьян. - У него были интернациональные друзья из разных областей деятельности. Я увидел его в первый раз, когда он ввалился к нам на репетицию КВН вместе с Булатом Минжилкиевым, и прямо в институте на глазах у студентов они начали вдвоём распеваться. Многие мои студенты вживую видели их впервые и были изумлены. Позже в таком же составе они приходили ко мне домой, где их радушно встречала моя мама, и тоже устроили настоящее соревнование по пению. Им обоим очень нравились два старинных романса "Гори, гори, моя звезда! и "Не уезжай ты, мой голубчик".

"Улан Алыевич, был по натуре очень общительным и открытым человеком. Я не помню, чтобы он сидел один, вокруг него всегда кипела жизнь, он все время был в работе. С ним было очень легко работать. Он никогда не указывал, не требовал приказным тоном, мол, сделай именно так. У него был творческий подход к делу. Улан Алыевич давал режиссеру время подумать. Он советовал, говорил, что вот здесь хорошо, а здесь, наверное, надо исправить, попробуй еще раз", - вспоминает заслуженный деятель культуры КР, кинорежиссёр-монтажёр Ракия Шаршенова, награжденная медалью "Данк" за особые заслуги в кинематографе.

… Как сказал Чингиз Айтматов, человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Эти слова в полной мере относятся к Улану Алыевичу Токомбаеву. Его творчество - золотой фонд Кыргызстана.

Елена Баялинова

Фото автора и из семейного архива семьи Улана Токомбаева.