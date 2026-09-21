Время важных решений и осеннее равноденствие. Гороскоп с 21 по 27 сентября

Сразу два значимых события состоятся на этой неделе. В среду, 23 сентября, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Весы. День осеннего равноденствия. Наступает астрономическая осень. А в субботу, 26 сентября, состоится первое этой осенью. Полнолуние. Первая половина недели ожидается результативной. Самое время решать сложные вопросы, заниматься документами, запускать проекты, обучающие программы. Может возникать много интересных и перспективных идей, которые удастся благополучно воплотить в жизнь. Во второй половине недели появится много недосказанности и фальши в общении. Часто могут возникать ошибки из-за невнимательности, рассеянности. Важно перепроверять проделанную работу и не терять бдительности. Повышается риск мошенничества, обманов.

Овен – в начале недели состоятся продуктивные встречи с деловыми партнёрами, а в общении с друзьями и коллегами появится море интересных идей, которые положительно отразятся и на работе, и на проведении досуга. После среды в общении появится больше фальши, что не лучшим образом отразится и на взаимодействии с руководством. Полученные обещания окажутся пустым звуком, поскольку будут оторваны от реальности. Могут возникать сложности при оформлении документов из-за неточностей и ошибок.

Телец – решить вопросы дома, а также развития собственного бизнеса в первой половине недели не составит труда. Удастся получить документы, устранить неполадки, а также дать хороший старт строительству или ремонту. Самое время позаботиться о здоровье. Вторая половина недели окажется более хлопотной. Досадные ошибки заставят переделывать работу, что может приводить к усталости и отражаться на здоровье. Перепроверяйте информацию, особенно полученную издалека.

Близнецы – вам будет чем заняться в первой половине недели. Предстоят важные встречи, которые определят судьбу долгосрочного сотрудничества, к которому вы давно шли. За личным счастьем далеко ходить также не надо. Вам есть кого пригласить на свидание. Уже с четверга некоторым знакомым захочется острых ощущений и они попытаются найти в вашем лице участника их затей. Развлечения, либо совместные дела могут завершиться конфликтом. Отказ от участия в авантюрных начинаниях воспримется в штыки, но вы сохраните нервы и свою репутацию.

Рак – занимаясь домашними делами, не забывайте о своих обязанностях на работе. Вы справитесь с покупками, ремонтом и уборкой, но некоторые дела перепоручите домочадцам заранее. Неожиданно вы понадобитесь руководству, и совместить работу с домашними хлопотами не удастся. Предусмотрев такой поворот событий, вы избежите конфликтов как дома, так и на работе. Во второй половине недели возникнут сложности с получением документов, но и они решатся, надо только запастись терпением.

Лев – большинство встреч состоится в оговоренное время, а намеченные свидания и вечеринки вернут в отношения романтику. Добившись определённого успеха, постарайтесь его не выпустить из рук во второй половине недели. До четверга всё будет идти по заранее намеченному плану, пока некоторые знакомые или родственники не вмешаются в вашу жизнь. Их роль окажется незначительной, если вы не вступите в словесную перепалку. Непродолжительный, но бурный конфликт разрушит то, чем вы гордились.

Дева – с особой тщательностью выбирая вещи в первой половине недели, вы сделаете удачные приобретения, сэкономив немало средств. Домочадцы подскажут как правильно потратить оставшиеся деньги. Удастся обновить вещи или бытовую технику, либо провести ремонт, который уже давно назрел. Отмахнувшись от наставления близких людей, по второй половине недели вы поддадитесь порыву эмоций, потратив деньги на развлечения, покупки вещей, которые вам явно не по карману или коммерческие сделки. В результате эмоциональных порывов сбережения иссякнут.

Весы – лучшие ваши союзники – это давние друзья и родственники. Они поддержат в нужный момент, но и не промолчат, когда ваши поступки будут абсурдными. Успех в делах и учёбе, гармония в личных отношениях это совместная с ними заслуга. Общение с проверенными временем людьми обеспечит предсказуемость и стабильность в первой половине недели, но после среды вам станет скучно, чем и воспользуются любители острых ощущений. Они попытаются рассорить вас с близкими людьми, втянув в череду интриг и скандалов.

Скорпион – общение с руководством и влиятельными людьми, оформление документов лучше наметить на первую половину недели. Вы сможете получить поддержку в решении сложного вопроса, что положительно скажется на вашей карьере. Начиная с четверга повышен риск оказаться в неприятной ситуации. Повышен риск столкнуться с мошенничеством, а потому не открывайте полученные ссылку, даже от те, кого знаете. Во время поездок может возникать немало подвохов, а потому будьте внимательнее.

Стрелец – с реализацией некоторых планов вам самим не справиться и в большинстве случаев вы сможете положиться на коллег и друзей. Они поймут суть вашей идеи и без лишних слов сделают всё, что от них зависит. Однако, во второй половине недели, найдётся креативная личность, которая попытается убедить в старомодности ваших планов и действий. Отправившись в компании этого человека покорять новые вершины в карьере, устраивать личную жизнь, вы стремительно разрушите всё, что было создано, так и не причалив к новой гавани.

Козерог – пока настроение руководства никто не испортит, вы ещё успеете подписать документы и согласовать важные вопросы в первой половине недели. Во второй половине недели не удивляйтесь резким заявлениям и критике со стороны влиятельных людей и руководства. Вмиг могут кануть в лету годы сотрудничества и общения, если вы ответите столь же резко. Вспомните всё лучшее, что связано было с этими людьми и вряд ли вы станете обижаться на минутную слабость.

Водолей – в начале недели продолжится общение с людьми издалека и вы почувствуете медленное, но уверенное продвижение к заветной цели. Полученные предложения по сотрудничеству реальные, а любимый человек практически готов сделать вам предложение. В тот момент, когда победа практически была у вас в руках, вы можете её упустить, решив ускорить ход событий. Во второй половине недели поспешные поездки, излишняя настойчивость произведут обратный эффект. Остерегайтесь дорожно-транспортных происшествий.

Рыбы – до четверга удастся увеличить финансовые потоки, в том числе благодаря и дополнительной работе. Сотрудничество с проверенными партнёрами и влиятельными людьми будет приносить стабильный доход, который продолжит возрастать в обозримом будущем. Уже с четверга идти на риски не стоит. Лёгкие заработки способны нанести удар по вашей репутации. В ваших интересах сократить расходы и повременить с дорогими покупками. Скоро вы сможете их себе позволить, а пока дорожите доверием, которое вам оказывают.

Астролог Андрей Рязанцев