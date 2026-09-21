Сборная Кыргызстана по футболу уступила Японии и выбыла из Азиатских игр

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу потерпела крупное поражение от команды Японии в матче группового этапа Азиатских игр и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира.

С первых минут японские футболисты завладели инициативой, уверенно реализовали свои моменты и довели встречу до разгромной победы.

Это поражение стало для отечественной команды решающим. После сыгранных туров сборная Кыргызстана потеряла математические шансы набрать количество очков, необходимое для выхода из группы.

Заключительный матч группового этапа кыргызстанцы проведут 23 сентября против команды Гонконга. Встреча уже не повлияет на турнирный расклад и не изменит положение нашей сборной.

Тем не менее предстоящая игра против Гонконга станет для кыргызстанских футболистов возможностью громко хлопнуть дверью, завершить выступление на Азиаде на победной ноте и получить ценный международный опыт.