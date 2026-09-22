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Переговоры о бое Джошуа и Фьюри затягиваются из-за спора о допинг-контроле

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- Самуэль Деди Ирие
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Официальное объявление долгожданного поединка по боксу в супертяжёлом весе между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри задерживается. Причиной паузы в переговорах стали разногласия в контрактах, касающиеся процедуры допинг-тестирования спортсменов.

Как сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, проект соглашения Энтони предусматривает немедленный запуск допинг-контроля, тогда как в документе Фьюри аналогичный пункт отсутствовал. В результате британские боксёры оказались в неравных условиях на старте подготовки.

При этом ключевой вопрос о месте проведения грандиозного спортивного события уже урегулирован. После отказа от вариантов с аренами в США команда Джошуа настояла на том, чтобы бой прошёл в Великобритании. Ожидается, что поединок состоится 11 декабря на стадионе "Принсипалити" в валлийском Кардиффе.

Несмотря на судейско-бюрократические сложности, Хирн подчеркнул, что стороны находятся в шаге от итогового компромисса. По его словам, организаторам осталось согласовать технические нюансы, после чего о бое будет объявлено официально.


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URL: https://www.vb.kg/461689
Теги:
бокс, Великобритания
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