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Друг Трампа-младшего и фаворит Кремля: кто такой глава IBA Умар Кремлев

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Российский бизнесмен с таджикскими корнями и связями в Кремле Умар Кремлев с 2020 года возглавляет Международную ассоциацию бокса (IBA) - организацию, сотрясаемую скандалами. Когда и при каких обстоятельствах он выстроил тесные отношения со старшим сыном президента США Дональда Трампа, остается неизвестным, сообщает Радио Азаттык.

В сентябре прошлого года десятки бизнесменов и спортивных функционеров собрались в Стамбуле на мероприятие IBA. Со сцены Кремлев объявил о новой инициативе, а рядом с ним находился Дональд Трамп-младший, который высоко отозвался о главе IBA и назвал его своим другом. На видеозаписи с мероприятия Трампа-младшего сопровождала его невеста Беттина Андерсон. Спустя восемь месяцев пара поженилась во Флориде, а за церемонией последовало многодневное афтерпати на частном острове на Багамах, расходы на которое взял на себя Кремлев.

Эта информация привлекла внимание к отношениям Трампа-младшего с человеком, известным своими связями с президентом России Владимиром Путиным и руководством IBA, которую преследуют обвинения в связях с организованной преступностью. В совместном заявлении Трамп-младший и его супруга назвали оплату торжества Кремлевым дружеским подарком и призвали не искать в этом политический мотив. В свою очередь Дональд Трамп в заявлении Белому дому отметил, что не знает Кремлева и что тот не оплачивал саму свадьбу, а организовал лишь вечеринку в их честь.

Был Лутфуллоевым, стал Кремлевым

Кремлев родился в 1982 году в Серпухове. Его настоящая фамилия - Лутфуллоев, а отец Назар Лутфуллоев - этнический таджик. В середине 2000-х годов он был дважды судим за вымогательство и нанесение телесных повреждений. К 2010 году он сменил фамилию на Кремлев, стал работать боксерским промоутером и сблизился с националистическим мотоклубом "Ночные волки".

Тогда же Кремлев подружился с Алексеем Рубежным - сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО), который в 2016 году возглавил службу безопасности президента РФ.

Пробивное президентство в мире бокса

В 2017 году Кремлев возглавил Федерацию бокса России, а три года спустя стал президентом Международной ассоциации бокса (IBA), сменив Гафура Рахимова. Главным финансовым спонсором IBA при нем стал "Газпром". Из-за проблем с системой управления, финансами и судейством у IBA возник открытый конфликт с Международным олимпийским комитетом (МОК). В 2023 году МОК лишил IBA признания и отстранил ее от организации соревнований по боксу на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Параллельно Кремлев расширял свой бизнес в России: в 2024 году он возглавил национализированную государством группу автодилеров "Рольф", а также стал совладельцем крупных букмекерских компаний "Лига Ставок" и "Фонбет". В апреле 2026 года Владимир Путин лично наградил Кремлева орденом Дружбы, а позже включил его в состав делегации во время визита в Китай. Кроме того, Кремлев поддерживает связи с Таджикистаном, где занимается благотворительностью.


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URL: https://www.vb.kg/461706
Теги:
бокс, Россия, США
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