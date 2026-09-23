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На развитие спорта в Кыргызстане в 2025 году выделили 2,4 млрд сомов

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- Самуэль Деди Ирие
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В 2025 году Государственному агентству физической культуры и спорта Кыргызстана из государственного бюджета было выделено 2 млрд 449,5 млн сомов. Об этом сообщил заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев.

Информация была представлена в ходе заседания профильного комитета Жогорку Кенеша при рассмотрении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

По данным Минфина, общий объем финансирования сфер культуры и спорта составил 11 млрд 158,8 млн сомов. Из них 10 млрд 677,6 млн сомов поступили из республиканского бюджета, еще 481,3 млн сомов составили специальные средства.

По сравнению с 2024 годом расходы государства на культуру и спорт увеличились на 26,3%.

Из средств, выделенных Госагентству спорта, 825,7 млн сомов направили на рабочие командировки и проведение учебно-тренировочных сборов.

Еще 115,5 млн сомов было предусмотрено на питание спортсменов, а 65,9 млн сомов - на выплату спортивных стипендий.

Таким образом, значительная часть финансирования спортивной отрасли в 2025 году была направлена непосредственно на подготовку спортсменов, проведение сборов и обеспечение их участия в спортивных мероприятиях.


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URL: https://www.vb.kg/461729
Теги:
спорт, Кыргызстан, финансы
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