До конца года в Бишкеке будет около 40 пунктов сортировки отходов

В Бишкеке до конца года планируют увеличить количество мусоросортировочных пунктов примерно до 40. Сейчас по городу действует 25 таких объектов. Об этом во время пресс-тура журналистам рассказал глава Октябрьского района Жолдош Чуштуков.

Журналистам показали один из действующих пунктов, где отходы сортируют по категориям. В частности, здесь отдельно собирают пластиковые бутылки, которые впоследствии сдают на переработку. Жители также могут приносить металл.

Кроме того, на таких площадках планируют устанавливать отдельные емкости для хлебных отходов. На некоторых пунктах уже размещены ящики для сбора старой одежды.

По словам Жолдоша Чуштукова, создание подобных пунктов должно способствовать развитию культуры раздельного сбора отходов среди горожан.

"Мы планируем во всех районах устанавливать такие мусоросортировочные пункты. Таким образом мы можем приучить горожан к культуре выброса мусора и создаем для этого условия", - сказал он.

На показанном журналистам пункте сотрудник круглосуточно следит за территорией и сортирует собранные отходы. Для него оборудована отдельная комната для отдыха. Пластиковые бутылки он сдает самостоятельно, а вырученные средства составляют его заработок.