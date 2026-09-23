"Абдыш-Ату" покинули сразу три иностранных футболиста

Футбольный клуб "Абдыш-Ата" из Канта объявил о расставании сразу с тремя легионерами, выступавшими за команду в сезоне-2026.

Как сообщает пресс-служба клуба, состав "Абдыш-Аты" покинули 27-летний нападающий из Узбекистана Нодирбек Бобомуродов, 29-летний ганский опорный полузащитник Элвис Саки, а также 24-летний форвард из Замбии Инок Сакала.

Все трое футболистов представляли разные линии команды: Саки действовал в центре поля, тогда как Бобомуродов и Сакала усиливали атакующую линию кантского клуба.

В "Абдыш-Ате" поблагодарили игроков за время, проведенное в команде, отметив их работу и вклад в результаты клуба.

"Благодарим за каждый матч в наших цветах, за проделанную работу и вклад в успехи команды!" - говорится в сообщении пресс-службы.

Уход сразу трех иностранных футболистов означает заметные кадровые изменения в составе "Абдыш-Аты". При этом в предоставленной информации клуб не уточняет причины расставания с игроками и не сообщает, где они продолжат карьеру.

Также пока не сообщается, планирует ли "Абдыш-Ата" приглашать новых легионеров на освободившиеся позиции.