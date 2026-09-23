Балташев: Журналисты занимают лидирующие позиции в борьбе с коррупцией

Председатель Союза журналистов Кыргызстана, генеральный директор "7 канала" Илязбек Балташев рассказал о роли журналистов и блогеров в противодействии коррупции и рисках, с которыми сталкиваются представители СМИ при освещении этой темы.

Выступая на семинаре по вопросам противодействия коррупции, он отметил, что материалы о коррупции традиционно вызывают повышенный общественный интерес, поскольку речь идет о государственных средствах, деятельности чиновников, соблюдении закона, налогах граждан и, прежде всего, о справедливости.

По словам Балташева, журналисты, которые занимаются освещением коррупционных схем и расследованиями, нередко получают широкую известность и общественное признание. Некоторые из них впоследствии продолжают деятельность, в том числе в Жогорку Кенеше.

Вместе с тем работа с такой тематикой требует особой ответственности. Балташев отметил, что одностороннее освещение и неподтвержденные обвинения могут иметь серьезные последствия для журналистов, вплоть до привлечения к ответственности.

Он подчеркнул, что борьба с коррупцией остается актуальной во всем мире, а журналисты, занимающиеся этой темой, в некоторых странах сталкиваются с угрозами собственной жизни.

В качестве примера Балташев привел недавний случай в Перу, где была застрелена журналистка, освещавшая коррупционные схемы.

Отдельно Балташев остановился на результатах борьбы с коррупцией в Кыргызстане. В качестве примера он привел стадион "Бишкек Арена", где прошла церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. По его словам, при строительстве объекта использовались в том числе средства, возвращенные государству в рамках борьбы с коррупцией.

Также он отметил возрастающую роль блогеров в выявлении возможных нарушений. По его словам, именно блогеры нередко одними из первых сообщают о предполагаемых коррупционных проявлениях, после чего информация становится поводом для проверок и расследований.

Балташев подчеркнул, что журналисты находятся на передовой общественного противодействия коррупции, поскольку поднимают проблемные вопросы, привлекают к ним внимание граждан и способствуют реакции государственных органов.

"Хочу отметить, что журналисты занимают лидирующие позиции в борьбе с коррупцией", - заключил Балташев.