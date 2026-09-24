Футболисткам сборной Кыргызстана U-17 вручили подарки от Садыра Жапарова

Президент Кыргызского футбольного союза Адылбек Касымалиев встретился с женской сборной Кыргызстана U-17 и поздравил команду с исторической победой на чемпионате CAFA

Встреча состоялась 22 сентября в офисе КФС. Футболистки и тренерский штаб были отмечены за успешное выступление на турнире, который проходил с 15 по 19 сентября в Ташкенте.

Сборная Кыргызстана провела три матча и набрала семь очков. В первом туре кыргызстанки обыграли Иран со счетом 2:1, после чего сыграли вничью с хозяйками турнира из Узбекистана - 0:0. В заключительном матче команда победила Таджикистан - 2:0.

Набранные семь очков позволили кыргызстанским футболисткам занять первое место и впервые в истории выиграть золотые медали соревнований CAFA.

Во время встречи Адылбек Касымалиев поздравил игроков и тренеров с этим достижением и пожелал им дальнейших успехов.

От имени президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Кабинета министров каждой футболистке вручили электронный планшет со стилусом, предназначенный в том числе для использования во время учебно-тренировочных сборов, а также благодарственное письмо. Представители тренерского штаба получили денежные премии.

Историческое чемпионство стало значимым достижением для отечественного женского юношеского футбола.