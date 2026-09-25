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Рекордные 500 млн сомов: ГСО подвела итоги страховых выплат за 9 месяцев

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За девять месяцев 2026 года Государственная страховая организация (ГСО) выплатила гражданам Кыргызстана 500 млн сомов компенсаций по всем видам страхования, сообщают в пресс-службе ведомства. Всего за этот период зарегистрировано 1 956 страховых случаев, включая полисы ОСАГО, обязательное страхование жилья (ОСЖ) и другие программы.

Основная доля выплат пришлась на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). По этому направлению зафиксировано 1 472 инцидента, а сумма компенсаций превысила 140,4 млн сомов. Лидером по количеству аварий и страховых выплат стал Бишкек - 1 032 случая на сумму более 91,1 млн сомов. В Чуйской области выплачено 13,6 млн сомов (122 случая), в Иссык-Кульской - 11,9 млн сомов (102 случая). В Нарынской области компенсации составили 4,69 млн сомов (43 случая), в Джалал-Абадской - 4,63 млн сомов (36 случаев), в Ошской - 3,89 млн сомов (33 случая), в Таласской - 2,9 млн сомов (29 случаев) и в Баткенской области - 2,67 млн сомов (25 случаев).

В рамках обязательного страхования жилых помещений (ОСЖ) от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ГСО зарегистрировала 297 страховых случаев, выплатив пострадавшим гражданам 56,5 млн сомов. Наибольший объем компенсаций за поврежденное жилье направлен в Джалал-Абадскую область - 25,6 млн сомов по 126 инцидентам. В Бишкеке выплачено 12,5 млн сомов (27 случаев), в Ошской области - 5,5 млн сомов (55 случаев), в Баткенской - 4,8 млн сомов (46 случаев). В Иссык-Кульской области сумма выплат составила 2,25 млн сомов (6 случаев), в Чуйской - 2,13 млн сомов (9 случаев), в Нарынской - 1,76 млн сомов (10 случаев) и в Таласской области - 838 тыс. сомов (16 случаев).

В организации подчеркивают, что обязательные виды страхования остаются важнейшим механизмом финансовой защиты граждан и компенсации ущерба при дорожно-транспортных происшествиях и стихийных бедствиях.


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URL: https://www.vb.kg/461787
Теги:
страхование, Кыргызстан
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