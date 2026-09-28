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В КР планируют создать торгово-экономическую зону на 10 тыс. рабочих мест

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В Кыргызстане планируют реализовать проект по созданию многофункциональной торгово-экономической зоны, после полного ввода которой в эксплуатацию ожидается создание порядка 10 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики.

НАИ и Gobon Group подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по реализации проекта "Торгово-экономическая зона в Кыргызской Республике".

Проект предусматривает создание современной многофункциональной площадки, которая объединит торговлю, выставочную деятельность, переработку продукции, складскую логистику и сопутствующую инфраструктуру.

Согласно представленной концепции, в торгово-экономической зоне планируется создать торгово-выставочную, производственную, складско-логистическую и деловую инфраструктуру.

Как отметили в ведомстве, подписание меморандума направлено на развитие инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, расширение возможностей для бизнеса и укрепление транзитного потенциала Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/461861
Теги:
торговля, инвестиции, Китай, меморандум, Кыргызстан, работа
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