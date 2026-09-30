АФК оштрафовала "Дордой" на $20 тысяч из-за нарушений на матче Лиги вызова

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) наложила штраф в размере 20 тысяч долларов США на кыргызстанский футбольный клуб "Дордой" за нарушение организационных требований во время проведения матча предварительного раунда Лиги вызова АФК сезона 2026/27.

Инцидент связан с подготовкой медицинской комнаты на стадионе перед игрой против сирийского клуба "Аль-Фотува" ("Хомс Аль-Фидиа"), которая состоялась 11 августа 2026 года.

Согласно регламенту АФК, принимающая сторона обязана заранее подготовить специальный медицинский кабинет и полностью оснастить его необходимым оборудованием. Однако перед началом встречи инспекторы установили, что требования выполнены не в полном объёме: комната для оказания медицинской помощи не была своевременно готова и укомплектована.

Рассмотрев обстоятельства дела, АФК признала "Дордой" виновным в нарушении регламента соревнований и назначила денежный штраф. Кыргызстанский клуб обязан выплатить 20 000 долларов в течение 30 дней с момента получения официального уведомления.

Требования конфедерации к медицинскому обеспечению - ключевая часть организационного регламента. Медицинская инфраструктура на арене должна отвечать всем стандартам для оказания экстренной помощи игрокам, судейской бригаде и официальным лицам.

Теперь "Дордою" предстоит не только выплатить штраф, но и устранить все недочёты, чтобы обеспечить полное соответствие стандартам АФК при проведении последующих международных матчей.