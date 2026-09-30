В КР горячее питание запустили еще в 35 школах и 16 детсадах

В Кыргызстане еще в 35 школах, 16 детских садах и 12 профессионально-технических лицеях запустили горячее питание. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН).

Программа расширена Министерством просвещения при поддержке ВПП ООН и охватит тысячи детей и учащихся по всей стране.

В рамках проекта проведена реконструкция столовых, образовательным учреждениям предоставили более 30 видов современного кухонного оборудования. Также предусмотрена поставка обогащенной пшеничной муки на два академических года.

Для школьных поваров провели около 20 дней онлайн- и офлайн-обучения, направленного на повышение квалификации и внедрение принципов здорового приготовления пищи.

По данным Национального комплексного исследования по микронутриентам и антропометрии, 74% детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет не получают достаточно разнообразного питания, а 30% детей в возрасте от 5 до 9 лет страдают от дефицита железа.

В ВПП ООН отмечают, что полноценное питание влияет на здоровье детей, их способность концентрироваться и учиться. Для многих семей, особенно в сельской местности и уязвимых сообществах, школьное питание является важной частью ежедневного рациона детей.

С 2013 года ВПП ООН поддерживает правительство Кыргызстана в повышении качества, эффективности и устойчивости Национальной программы школьного питания. За это время горячим питанием с высоким содержанием питательных веществ были охвачены около 1000 школ и более 500 тысяч детей по всей стране.

Программа также создала возможности для участия местных фермеров и поставщиков продуктов питания в обеспечении школьного питания.