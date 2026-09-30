В Бишкеке пройдет благотворительная ярмарка ко Дню пожилых людей

В Бишкеке 1 октября пройдет благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу", приуроченная к Международному дню пожилых людей.

В мероприятии примут участие около 40 групп самопомощи из разных регионов Кыргызстана. Они представят изделия ручной работы, в том числе продукцию из шерсти и войлока, сувениры и другие изделия.

Для посетителей организуют беспроигрышную лотерею, мастер-класс по первой доврачебной помощи, занятия по скандинавской ходьбе, танцевальный флешмоб и шахматный турнир.

Кроме того, желающие смогут получить консультации специалистов по вопросам здоровья и пройти скрининг уровня сахара в крови. В программе также предусмотрены выставка информационно-образовательных материалов и праздничный концерт с участием артистов и творческих коллективов.

Ярмарка пройдет возле памятника Курманжан Датке в Бишкеке. Начало в 10:00. Вход свободный.

Организаторами мероприятия выступают AgeNet International, Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана, Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Министерстве здравоохранения при поддержке мэрии Бишкека.