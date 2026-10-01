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Жестче к табаку, мягче к госзакупкам: в России обновляют законы с 1 октября

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С 1 октября 2026 года в Российской Федерации вступает в силу пакет нормативно-правовых актов, меняющих правила игры для бизнеса, цифровых платформ, розничной торговли и сферы государственных закупок.

Регулирование маркетплейсов и защитных механизмов

Начинает действовать базовый закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ). Документ регламентирует работу цифровых платформ с продавцами, исполнителями и пунктами выдачи заказов. Для маркетплейсов вводится специальный реестр Минэкономразвития РФ, куда войдут площадки со среднесуточной аудиторией от 100 тысяч пользователей или годовым объемом сделок от 50 млрд рублей.

Параллельно у покупателей появляется законная возможность направлять претензии продавцу напрямую через интерфейс платформы, включая возврат средств и товаров через инфраструктуру площадки. Одновременно ограничивается публичное размещение карточек товаров без обязательной маркировки, незарегистрированных лекарств, БАДов и пестицидов, а в КоАП РФ вводятся соответствующие штрафы за нарушения в сфере платформенной коммерции.

Новые налоговые правила и расчет НДС

Вводится специальный порядок исчисления НДС по ранее заключенным контрактам (№ 293-ФЗ). Если после подписания договора продавец стал плательщиком НДС, а покупатель не имеет права на вычет, налог рассчитывается по расчетной ставке из уже согласованной стоимости, а не начисляется сверх нее.

Кроме того, льготная ставка НДС 10% при ввозе и реализации детских товаров теперь требует обязательного документального подтверждения соответствия техническим регламентам ЕАЭС в профильных реестрах.

Расширение возможностей СБП

С октября в системе быстрых платежей появляется возможность зачисления наличных через банкомат одного банка на счет физического лица в другом банке - участнике СБП. Для таких операций установлены лимиты: до 25 тысяч рублей за один раз, до 50 тысяч рублей в сутки и не более 200 тысяч рублей в месяц. Кредитные организации вправе устанавливать комиссии за проведение данной услуги.

Гибкость в сфере госзакупок

В рамках закона № 279-ФЗ расширяются основания для изменения условий государственных и муниципальных контрактов. Заказчики получают право увеличивать максимальное значение цены контракта до 10% при сохранении стоимости единицы товара или услуги. Допускается также замена поставляемых товаров на аналогичные с улучшенными характеристиками и корректировка страны происхождения в рамках национального режима.

Лицензирование табачного рынка и расширение маркировки

В РФ вводится обязательное лицензирование оптовой, розничной и развозной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а также сырьем. Продажа и производство данной категории товаров в жилых помещениях полностью запрещаются. Пошлина за выдачу оптовой лицензии составит 800 тысяч рублей, а за розничную - 20 тысяч рублей за каждый год действия.

Параллельно расширяется контур обязательной системы маркировки "Честный знак": новые требования по нанесению средств идентификации и передаче данных распространяются на отдельные категории мясной продукции, консервов, а также хозяйственных и санитарных изделий.

Беспилотный контроль земель и электронный документооборот

Росреестр и Россельхознадзор наделяются правом использовать автоматизированные системы наблюдения, включая беспилотные летательные аппараты, для выявления земельных правонарушений (нецелевое использование, самовольное строительство). Автоматизированный фиксатор нарушений также внедряется в водоохранных зонах и на особо охраняемых природных территориях.

Среди прочих административных изменений - возможность регистрации учетных записей в ЕСИА для недееспособных граждан их законными представителями, перевод отчетности иностранных агентов в электронный формат через ресурсы Минюста РФ, а также организация автоматического обмена данными о доходах иностранных граждан между налоговыми органами и МВД.


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URL: https://www.vb.kg/461938
Теги:
закон, Россия
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