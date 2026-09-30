В Бишкеке пройдет благотворительная ярмарка к Дню пожилых людей

Завтра, 1 октября, в Бишкеке состоится масштабная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу", приуроченная к Международному дню пожилых людей.

Около 40 групп самопомощи из всех регионов Кыргызстана приедут в столицу, чтобы представить изделия ручной работы. Гости мероприятия смогут приобрести национальные сувениры, а также уникальные изделия из шерсти и войлока, сделанные руками мастеров старшего поколения.

Организаторы подготовили для жителей и гостей столицы насыщенную культурно-просветительскую и оздоровительную программу:

Здоровье и профилактика: консультации медицинских специалистов, бесплатный скрининг уровня сахара в крови, а также мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи. Спорт и активность: мастер-класс по скандинавской ходьбе, шахматный турнир и танцевальный флешмоб. Развлечения: праздничный концерт с участием артистов и творческих коллективов, беспроигрышная лотерея и выставка информационно-образовательных материалов.

Ярмарка "От сердца к сердцу" - это прекрасная возможность поддержать творчество и инициативы старшего поколения, приятно провести время всей семьей и подарить друг другу тепло и хорошее настроение.

Информация для посетителей:

Дата: 1 октября 2026 года Время: начало в 10:00 Вход: свободный

Организаторами акции выступают Международная геронтологическая сеть AgeNet International, Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР, а также Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Минздраве КР при поддержке мэрии Бишкека.