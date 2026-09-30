В Бишкеке пройдет благотворительная ярмарка к Дню пожилых людей

Завтра, 1 октября, в Бишкеке состоится масштабная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу", приуроченная к Международному дню пожилых людей.
Около 40 групп самопомощи из всех регионов Кыргызстана приедут в столицу, чтобы представить изделия ручной работы. Гости мероприятия смогут приобрести национальные сувениры, а также уникальные изделия из шерсти и войлока, сделанные руками мастеров старшего поколения.
Организаторы подготовили для жителей и гостей столицы насыщенную культурно-просветительскую и оздоровительную программу:
Ярмарка "От сердца к сердцу" - это прекрасная возможность поддержать творчество и инициативы старшего поколения, приятно провести время всей семьей и подарить друг другу тепло и хорошее настроение.
Информация для посетителей:
Организаторами акции выступают Международная геронтологическая сеть AgeNet International, Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР, а также Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Минздраве КР при поддержке мэрии Бишкека.