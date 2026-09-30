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Перевозчик сорвал пломбу ГНС и попытался скрыть товар на 304 тыс. сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кара-Суйском районе Ошской области сотрудники Государственной налоговой службы выявили большегруз, в котором перевозили неучтенный товар стоимостью более 304 тыс. сомов. Об этом сообщили в ГНС.

В ходе рейдового налогового контроля установлено, что официальная пломба ГНС, ранее установленная на транспортном средстве, была сорвана. По данным ведомства, перевозчик также попытался скрыть неучтенный товар. Общая стоимость груза составила 304 тыс. 642 сома.

Материалы по факту срыва пломбы готовятся для передачи в правоохранительные органы.

В ГНС отметили, что за самовольное повреждение или срыв контрольных пломб предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. сомов. За сокрытие неучтенного товара также предусмотрена ответственность, включая штраф и конфискацию товара.

Налоговая служба напомнила, что транспортные средства, следующие через таможенную границу Евразийского экономического союза, находятся под контролем соответствующих государственных органов.


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URL: https://www.vb.kg/461949
Теги:
ГНС, нарушения, штраф, Кыргызстан, товары
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