"91-й" узнает депутатов и говорит на трех языках. Кто создал робота ЖК

9 сентября во время открытия обновленного музея Жогорку Кенеша внимание гостей привлек необычный экскурсовод. Робот встречал посетителей, рассказывал об экспозиции и сопровождал президента Садыра Жапарова и торага парламента Марлена Маматалиева. За внешней легкостью, с которой он общался с гостями, стояли около трех месяцев работы над его созданием.

Робот 91-й умеет распознавать депутатов, по-особому приветствовать некоторых из них, проводить экскурсии на трех языках и встречать иностранные делегации на их родном языке. Его корпус изготовлен с помощью 3D-печати, внутри установлен каркас из алюминиевого профиля. Сам робот, по словам его создателя, полностью разработан в Кыргызстане.

Корреспондент "Вечернего Бишкека" пообщалась с создателем "91-го", инженером-программистом Акошей Асанбаевым. Он рассказал, почему во время визита президента оставался "за кадром", как около десяти лет самостоятельно осваивал робототехнику, зачем хочет открыть собственную лабораторию и почему считает, что роботы должны не только удивлять людей, но и помогать растить новое поколение инженеров.

- Акоша, начнем с главного. Робот, которого сегодня видят посетители музея Жогорку Кенеша, действительно полностью разработан в Кыргызстане?

- Да, робот полностью разработан в Кыргызстане. Его корпус изготовлен с помощью 3D-принтера, а внутренний каркас сделан из алюминиевого профиля. Голова и рука двигаются, сам робот передвигается вперед и назад на специальной платформе.

Он рассказывает посетителям об экспонатах музея Жогорку Кенеша. На экране можно выбрать один из трех языков: кыргызский, русский или английский. На разработку ушло около трех месяцев.

- Но это уже не просто робот, который воспроизводит заранее записанный текст?

- Нет. В него внедрены элементы искусственного интеллекта, в том числе система распознавания лиц. Сейчас он может узнавать депутатов Жогорку Кенеша.

Причем некоторых приветствует по-особому. Например, депутатам с военным прошлым может отдать честь, спортсменов тоже приветствует по-своему. В дальнейшем мы хотим расширять базу лиц, которых он сможет узнавать в парламенте. Если человека в базе нет, робот воспринимает его как гостя.

- То есть возможности "91-го" будут расширяться?

- Да, мы постоянно их обновляем. В него внедрены искусственный интеллект, автоматизация, дистанционное управление.

Также можем настраивать его для встречи иностранных делегаций, чтобы он приветствовал гостей на их родном языке. Например, он уже встречал представителя ООН и делегата из Австрии.

- 9 сентября робота впервые представили во время открытия обновленного музея Жогорку Кенеша. Как все прошло?

- Для нас это был очень ответственный момент. Нужно было, чтобы все системы работали без сбоев. Робот функционировал в обычном режиме, а я находился "за кадром" и контролировал его работу. Если бы возникла какая-либо техническая погрешность, я мог бы оперативно вмешаться и все восстановить.

В тот день музей посетил и президент Садыр Жапаров. К счастью, никаких серьезных сбоев не возникло.

- Вам удалось тогда лично поговорить с президентом?

- К сожалению, в тот день нет. Мне необходимо было управлять роботом и следить за его работой. Но раньше, во время открытия технопарка, мы разговаривали с главой государства.

Мы видим, что президент уделяет внимание развитию информационных технологий в Кыргызстане. Я надеюсь, что идея создания лаборатории робототехники тоже сможет получить поддержку. Мне хотелось бы создать место, где молодежь могла бы изучать робототехнику, программирование и современные технологии. Думаю, это дало бы новые возможности молодым специалистам и развитию этого направления в стране.

- А как вы сами пришли в робототехнику?

- Я этнический кыргыз, родился в Таджикистане. В 2014 году мы переехали в Кыргызстан. Я окончил школу в Сокулуке, затем поступил в вуз на инженера-программиста.

Но созданию роботов в основном учился самостоятельно, через интернет. Этим направлением занимаюсь уже около десяти лет.

- До появления "91-го" у вас уже был опыт создания роботов. Где еще применяются ваши разработки?

- Да, мы уже использовали роботов в сфере образования. Наши разработки есть в нескольких вузах. Один из роботов даже работал актером в театре и участвовал в различных фестивалях.

Но одним из самых сильных своих проектов я считаю робота, который сейчас работает в Жогорку Кенеше.

- Как вы оцениваете потенциал робототехники в Кыргызстане?

- У нас есть хорошие, сильные программисты. Я считаю, что у Кыргызстана есть потенциал развивать это направление.

Более года назад я основал собственную компанию, которая занимается роботами, различными услугами и образованием. Периодически ко мне обращаются образовательные учреждения и частные компании с предложениями разработать роботов с определенными функциями.

Я всегда готов к новым проектам. Но для дальнейшего развития нужны средства и финансовая поддержка.

- Почему вы хотите открыть собственную лабораторию?

- Потому что хочу передавать эти знания молодежи. Открыть полноценную лабораторию самостоятельно сложно, поэтому мы надеемся на поддержку.

Посмотрите, например, на китайских инженеров. Сегодня их роботы танцуют, выполняют сложнейшие задачи, используются в разных сферах. У разработчиков там есть многосторонняя поддержка.

Если мы хотим сокращать отставание, мне условно нужно за год передать нашим ребятам знания, которые сам получал десять лет. А потом они должны продолжать учиться, получать дополнительные знания, в том числе за рубежом. Тогда мы сможем готовить специалистов высокого уровня и конкурировать с зарубежными коллегами.

- То есть лаборатория нужна не для того, чтобы просто собирать эффектных роботов?

- Конечно. Многие воспринимают робота, прежде всего как что-то необычное: он разговаривает, двигается, может танцевать. Но для меня гораздо важнее его практическое применение.

Особенно большие возможности я вижу в образовании. Робототехника объединяет сразу несколько направлений: программирование, электротехнику, схемотехнику, искусственный интеллект. Через нее можно заинтересовать детей физикой, математикой, геометрией и другими предметами.

Около двух лет назад я собрал свою технику и поехал в сельскую школу. Помню, насколько детям было интересно, как они вовлекались в процесс, задавали вопросы.

Сейчас похожую реакцию мы видим в Жогорку Кенеше. Когда школьники приходят на экскурсию, робот сразу привлекает их внимание. И для меня важно, чтобы за этим интересом последовало желание понять, как он устроен и как такие технологии можно создавать самим.

- Вы считаете, что именно такой интерес может привести ребенка в инженерию?

- Да. Если мы дадим нашей молодежи знания здесь, а затем ребята смогут дополнительно обучаться за рубежом, из них могут получиться высококлассные специалисты.

Для этого и нужна среда, где ребенок сможет не просто посмотреть на готового робота, но и понять, как он устроен, попробовать программировать, заниматься электроникой и создавать собственные проекты.

- Сегодня роботов используют далеко не только в образовании. Насколько широкими могут быть возможности робототехники?

- Роботы используются в самых разных сферах: от простой автоматизации до гуманоидных систем. Огромные возможности есть, например, в медицине.

Существуют роботизированные системы, с помощью которых хирурги могут выполнять сложные манипуляции. Но важно понимать: робот не должен полностью автономно проводить операцию. Управление остается за человеком.

Когда проводится сложная операция, например на сердце или мозге, необходима очень высокая точность. Человек может устать, рука может дрогнуть. Роботизированная система способна точно выполнять заданные врачом движения.

- Какую цель вы ставите перед собой сейчас?

- На данном этапе моя цель - развивать робототехнику для системы образования. Пока мои возможности ограничены, но планов много.

Если потенциальные инвесторы откликнутся и помогут открыть лабораторию, я буду очень рад. И это не лаборатория ради эксперимента. Она может готовить специалистов, создавать реальные разработки и приносить доход.

Мне хочется, чтобы молодые люди получали возможность заниматься такими технологиями здесь, в Кыргызстане.

Издание "Вечерний Бишкек" выражает благодарность пресс-службе Жогорку Кенеша за содействие в подготовке материала.