В Бишкеке прошла ярмарка, посвященная Международному дню пожилых людей

В Бишкеке 1 октября у памятника Курманжан Датке состоялась ежегодная благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу", приуроченная к Международному дню пожилых людей. Мероприятие объединило представителей старшего поколения, молодежь и гостей столицы, став площадкой для укрепления связи между поколениями.

С приветственными словами к участникам обратились замминистра труда, социального обеспечения и миграции КР Аида Исатбек кызы, вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Рахат Мусаева и председатель правления ОО "Ресурсный центр для пожилых", координатор сети AgeNet International Светлана Баштовенко.

На ярмарке рукодельники старшего поколения представили национальные сувениры, предметы декоративно-прикладного искусства, а также изделия из войлока, шерсти и пряжи.

Для посетителей подготовили культурную и оздоровительную программу. В рамках акции "Будь здоров!" каждый желающий мог проверить давление, уровень сахара в крови и вес. Кроме того, на площадке прошли мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи, шахматный турнир, танцевальный флешмоб, беспроигрышная лотерея и концерт творческих коллективов.

Организаторами акции выступили международная сеть AgeNet International, Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР и Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций при Минздраве КР при поддержке мэрии Бишкека.