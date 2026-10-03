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Специалисты Минсельхоза назвали лучшие сорта озимой пшеницы для регионов КР

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Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур и садоводства призывает фермеров республики своевременно провести сев озимой пшеницы и использовать проверенные высокоурожайные сорта, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Среди отечественных сортов, адаптированных к местным климатическим условиям, засухе и заморозкам, аграриям рекомендуют "Интенсивную", "Зубков", "Владу" и "Адыр". Сорт "Интенсивная" подходит как для орошаемых, так и для богарных земель, отличаясь высоким содержанием белка (13–16%) и клейковины. Сорт "Зубков" демонстрирует урожайность до 94 центнеров с гектара при клейковине 29%, а сорта "Влада" и "Адыр" дают от 60 до 66,7 ц/га с высоким качеством зерна.

Для орошаемых полей Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областей ведомство предлагает зарубежные сорта, устойчивые к холоду и болезням. В их числе французский "Ликамеро" (40 ц/га), немецкий "Тризо" (до 56 ц/га, устойчив к полеганию), а также российские "Алексеич" (до 57 ц/га), "Баграт" (до 65 ц/га), "Гурт" (58 ц/га), "Есаул" и "Тимирязевка 150". Также высокие результаты показывают узбекистанские сорта "АСР" (56,2 ц/га) и "Давр" (54,8 ц/га).

Для богарных земель Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей специалисты выделяют казахстанский сорт "Стекловидная 24" с урожайностью 30–37 ц/га и содержанием клейковины 27%.


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URL: https://www.vb.kg/462020
Теги:
пшеница, Кыргызстан, урожай
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