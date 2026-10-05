"Я не знала, что такое хлеб": детство в концлагере и жизнь в городе Манас

1 октября исполнилось 80 лет со дня оглашения приговора Нюрнбергского трибунала. К этой дате главы МИД стран ОДКБ выступили с заявлением о признании истребления мирного населения СССР геноцидом. За сухими формулировками международных актов стоят миллионы сломанных судеб. Одна из них - история Надежды Симоненко, которая сегодня проживает в городе Манас (бывший Джалал-Абад).

Надежда родилась 4 декабря 1940 года в деревне Халдеки Витебской области Беларуси. Когда началась война, ей исполнилось всего полгода.

Ее отец, Павел Галдиков, не попал на фронт - он остался в тылу и возглавил local партизанский отряд. Однако трагедия пришла изнутри: один из родственников перешел на сторону оккупантов и выдал подпольщика.

"Папу арестовали. Немцы вели его через всю деревню босиком, избивали колючей проволокой. Мама три раза ходила носить ему передачи, а потом он просто исчез", - с болью вспоминает Надежда Павлиновна.

Трое детей остались без отца. Надежда была самой младшей. Вскоре каратели сожгли их родную деревню дотла, а жителей погрузили в эшелоны для отправки в Германию. До пункта назначения состав не доехал - людей выгрузили на территории Литвы и поместили в концлагерь, обустроенный в бывшем военном городке.

"Очень много было русских и белорусов. Людей морили голодом и холодом, там погибло больше 11 тысяч человек", - рассказывает героиня.

Самым страшным воспоминанием детства для маленькой Нади стал постоянный, нечеловеческий голод.

"Я была совсем маленькой и даже не знала, что такое хлеб. Однажды мама принесла откуда-то кусок мыла, и я съела его, приняв за еду", - признается она.

В 1944 году семью забрал из лагеря немецкий полицейский, которому требовалась бесплатная рабочая сила. Мать гнула спину на чужом хозяйстве, а дети ютились рядом, пытаяс выжить.

После освобождения начался долгий путь домой, но возвращаться оказалось некуда. Придя на родное пепелище, мать увлекла дочерей в соседские деревни, но и они сгорели в огне войны. Приютила погорельцев мамина подруга, выжившая в землянке на окраине села.

"Угостить нас было абсолютно нечем - всё было разбито и сжжено. Беларусь тогда пострадала страшно", - говорит Надежда Симоненко.

Сегодня, спустя восемь десятилетий, Надежда Павлиновна живет в Кыргызстане. Ее сухие, лишенные пафоса воспоминания о сожженном доме, лагерных нарах и съеденном от безысходности мыле объясняют суть нацизма лучше любых учебников истории. Это и есть живое свидетельство геноцида, о котором напоминает Нюрнбергский приговор спустя 80 лет.

Редакция выражает благодарность общественному объединению "Славянская диаспора" (г. Манас) за помощь в подготовке материала.