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Суд приговорил экс-мэра Сочи к 15 годам колонии и взысканию 467 млн рублей

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Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему главе Сочи Алексею Копайгородскому, его супруге Янине Копайгородской и их помощнику Александру Пасунько по делу о коррупции и легализации преступных доходов. Бывшего чиновника признали виновным в получении взяток на сумму свыше 300 млн рублей, растрате в особо крупном размере и отмывании средств. Судья Олеся Менделеева назначила ему 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей, а также лишила его медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и запретила занимать руководящие должности в органах власти в течение 14,5 года после освобождения.

Кроме того, суд конфисковал у Копайгородского 319,8 млн рублей в качестве эквивалента полученных взяток, взыскал солидарно с него и его супруги 121 млн рублей легализованных доходов, а также обязал выплатить 26,2 млн рублей администрации Сочи для возмещения причиненного ущерба. Общая сумма конфискованных и взысканных средств составила 467 млн рублей. Супругу экс-мэра Янину Копайгородскую приговорили к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 500 млн рублей за посредничество во взяточничестве и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а их бывшему помощнику Александру Пасунько за подкуп свидетеля назначили штраф в размере 190 тыс. рублей.

Ранее в рамках расследования уголовного дела силовики провели серию масштабных обысков в Москве, Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге. В квартирах и на объектах недвижимости, принадлежащих семье Копайгородских и их родственникам, оперативные службы изъяли 62,2 млн рублей, $40 тыс. и свыше €2 тыс. наличными, а также коллекцию дорогостоящих часов и ювелирные украшения. Отдельным решением суда по иску Генпрокуратуры в доход государства было обращено имущество семьи и аффилированных лиц на общую сумму порядка 1,6 млрд рублей, включая объекты недвижимости, земельные участки и коммерческие активы. Защита семьи Копайгородских в лице адвоката Елизаветы Меткиной уже заявила о намерении обжаловать вынесенный судом приговор.


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URL: https://www.vb.kg/462071
Теги:
Россия, суд, мэр, конфискация имущества
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