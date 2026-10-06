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Перекрыл дорогу авто: водителя Honda Accord привлекли к ответственности

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Сотрудники ГУОБДД МВД Кыргызстана установили водителя Honda Accord, который, совершив опасный маневр, намеренно перекрыл дорогу другому автомобилю. Автомобиль выявлен в Жумгальском районе Нарынской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя составлен протокол о правонарушении по факту автохулиганства. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель Honda Accord совершает опасный маневр и перекрывает путь другому транспортному средству.

В ГУОБДД призвали водителей не допускать агрессивного поведения на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/462081
Теги:
дороги, Нарынская область, ПДД, автомобили, ГУОБДД
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