Перекрыл дорогу авто: водителя Honda Accord привлекли к ответственности

Сотрудники ГУОБДД МВД Кыргызстана установили водителя Honda Accord, который, совершив опасный маневр, намеренно перекрыл дорогу другому автомобилю. Автомобиль выявлен в Жумгальском районе Нарынской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении водителя составлен протокол о правонарушении по факту автохулиганства. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах видно, как водитель Honda Accord совершает опасный маневр и перекрывает путь другому транспортному средству.

В ГУОБДД призвали водителей не допускать агрессивного поведения на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.