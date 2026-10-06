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В Нарыне мужчину с оружием без документов оштрафовали на 12,5 тыс. сомов

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В Нарынской области местного жителя оштрафовали на 12 500 сомов после того, как во время рейда у него выявили огнестрельное оружие без разрешительных документов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Нарушение выявили на участке "Соок" пастбища Ак-Сай-Арпа. Рейд проводили сотрудники Нарынского регионального управления Минприроды совместно с сотрудниками Пограничной службы воинской части №2025.

По данным ведомства, гражданин носил огнестрельное оружие, не имея предусмотренных законодательством разрешительных документов.

На месте был составлен соответствующий акт. С мужчиной также провели разъяснительную работу о необходимости бережного отношения к природе и диким животным, а также недопустимости незаконной охоты.

Как сообщили в Минприроды, в связи с отсутствием разрешительных документов на оружие в соответствии с Кодексом о правонарушениях на гражданина наложили штраф в размере 12 500 сомов за нарушение правил охоты.

Ведомство призвало граждан соблюдать установленный порядок охоты и требования законодательства в сфере охраны природы.


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URL: https://www.vb.kg/462083
Теги:
Минприродресурсов, Нарынская область, оружие, охота, штраф
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