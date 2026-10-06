Бесплатный роутер и ТВ-приставка: семейная выгода от О! более 7 000 сомов

Новые кроссовки ребенку, вкусные деликатесы или семейный поход в кино – на чем вы чаще всего экономите?
На самом деле освободить деньги на приятные и нужные траты можно, изменив подход к цифровым услугам для всей семьи. Вместо того чтобы каждый отдельно выбирал и оплачивал свой тариф, выгоднее объединиться: вся семья получает скоростной домашний интернет с бесплатным оборудованием, безлимит на мобильную связь и один удобный счет для оплаты с главного номера.
Подключая семейный тариф "Семья Премиум" от О!, вы получаете быстрый интернет, ТВ и мобильную связь со скидкой до 40%: всего от 1300 сомов в месяц за всё сразу. Скидка действует первые 100 дней, а современный роутер и ТВ-приставка предоставляется бесплатно в ответственное хранение. В итоге деньги, которые могли уйти на покупку современной техники и отдельные тарифы, остаются в семейной копилке, а вы получаете супертехнологичный сервис и сохраняете деньги в семейном бюджете.
Плюс никакой путаницы с датами: вместо разных счетов вы оплачиваете всё один раз в месяц прямо с баланса главной SIM-карты. Пополнить баланс можно без комиссии в приложении "Мой О!".
Оформить заявку на подключение можно в пару кликов в приложении "Мой О!" или в любом фирменном магазине O!Store. Подробнее: family.o.kg
Домашний (проводной) интернет в тарифе предоставляется ЗАО "SAIMA TELECOM" в зоне покрытия сети. Подключение к тарифу доступно во всех областях страны при технической возможности ЗАО "SAIMA TELECOM". Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003 г.
Мобильный оператор O! и Saima входят в состав ALGA Group – технологической группы в сфере мобильной связи, интернета, финансовых услуг и e-commerce. Подробнее: algagroup.com. ООО "НУР Телеком". Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.