Air Astana запускает рейсы в Токио: летать в Японию из Бишкека станет проще

С 30 ноября авиакомпания Air Astana открывает прямые рейсы из Алматы в Токио. Это хорошая новость и для жителей Кыргызстана: добираться до Японии станет намного удобнее.

Сейчас из Бишкека в Токио летают в основном с двумя пересадками или длинным маршрутом через Стамбул. Теперь долететь можно будет с одной быстрой пересадкой в Алматы: Бишкек - Алматы - Токио.

Расписание подстроили так, чтобы стыковка занимала минимум времени.

График полетов:

В Токио (по понедельникам и четвергам):

Вылет из Бишкека в 20:05, прилет в Алматы в 20:00.

Вылет из Алматы в 21:55, прилет в Токио в 09:25 на следующий день.

Обратно в Бишкек (по вторникам и пятницам):

Вылет из Токио в 10:55, прилет в Алматы в 16:05.

Вылет из Алматы в 17:10, прилет в Бишкек в 19:05.

Сейчас билеты продаются только на перелет Алматы - Токио - Алматы, но Air Astana обещает скоро открыть продажу единых (сквозных) билетов сразу из Бишкека.