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Новак Джокович выиграл China Open-2026 и завоевал 102-й титул в карьере

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- Самуэль Деди Ирие
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Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира China Open - 2026 в Пекине и завоевал 102-й титул в профессиональной карьере.

В финальном матче Джокович встречался с австралийцем Алексом де Минором. Встреча завершилась досрочно: де Минор не смог продолжить игру из-за травмы.

Для сербского теннисиста этот трофей стал уже седьмым на China Open. При этом Джокович продолжает сохранять уникальную беспроигрышную серию в Пекине - он одержал победы во всех 34 матчах, проведенных на этом турнире.

Триумф в столице Китая позволил 39-летнему спортсмену довести количество титулов в одиночном разряде за карьеру до 102. Серб продолжает пополнять внушительную коллекцию трофеев и укреплять свое положение среди сильнейших игроков в истории мужского тенниса.


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URL: https://www.vb.kg/462144
Теги:
теннис
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