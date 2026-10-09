Новак Джокович выиграл China Open-2026 и завоевал 102-й титул в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира China Open - 2026 в Пекине и завоевал 102-й титул в профессиональной карьере.

В финальном матче Джокович встречался с австралийцем Алексом де Минором. Встреча завершилась досрочно: де Минор не смог продолжить игру из-за травмы.

Для сербского теннисиста этот трофей стал уже седьмым на China Open. При этом Джокович продолжает сохранять уникальную беспроигрышную серию в Пекине - он одержал победы во всех 34 матчах, проведенных на этом турнире.

Триумф в столице Китая позволил 39-летнему спортсмену довести количество титулов в одиночном разряде за карьеру до 102. Серб продолжает пополнять внушительную коллекцию трофеев и укреплять свое положение среди сильнейших игроков в истории мужского тенниса.