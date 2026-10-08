DIGITAL-КАЗАН 2026 в Бишкеке – маркетинг, бренды и ИИ для развития бизнеса

1 октября в Бишкеке состоялся DIGITAL-КАЗАН 2026 - бизнес-форум о маркетинге, технологиях и росте компаний. Его инициировала студия digital-маркетинга Пекло к своему десятилетию. Форум собрал полный зал предпринимателей, руководителей и маркетологов: семь спикеров представили исследования, практические модели и кейсы из Центральной Азии и других рынков.

Генеральным партнёром выступил BAKAI. Партнёрами и соорганизаторами стали Bellagio Banquet Hall, Business Boost и Айбек Джангазиев. Bellagio принял форум на своей площадке, а бизнес-платформа Business Boost помогла объединить предпринимателей и экспертов.

"Место, где встречаются люди, знания, опыт и технологии. Каждый из нас добавляет сюда свой ингредиент. Вместе мы ищем рецепты, которые помогут нашим проектам жить долго и процветать", - так основатель Пекла Роман Леонов описал идею DIGITAL-КАЗАНА на открытии.

От поискового продвижения до AI-кино

Программу объединил вопрос: как связать маркетинг с реальными задачами бизнеса и выбирать инструменты, соответствующие масштабу компании?

Константин Солодянников рассказал, как искусственный интеллект меняет поиск и оценку эффективности SEO. Он предложил связывать продвижение страниц сайта с прибылью и ценностью клиента за всё время сотрудничества, а вопросы покупателей использовать как основу полезного контента.

Айдай Мокушева объяснила, почему охватов недостаточно для оценки маркетинга. В центре её доклада - весь путь клиента: от знакомства с продуктом до повторных покупок и рекомендаций. Такой подход требует совместной работы над коммуникациями, продуктом, клиентским опытом и экономикой бизнеса.

Президент Центрально-Азиатской рекламной ассоциации Виктор Елисеев выступил с темой "Зумеры против брендов". На основе исследований и региональных примеров он разобрал ожидания молодой аудитории: подлинность коммуникации, удобство и соответствие обещаний реальному опыту. Финальный тезис доклада: "Не гонитесь за поколением. Поймите человека".

Олегжан Бекетаев представил четыре масштаба развития бизнеса - от локального до глобального - и показал, как при росте меняются управление маркетингом и роль команды. Фарход Норбаев из Lokals Agency предложил модель 7 Qadam: семь ступеней маркетинга в зависимости от масштаба компании. Её основой стали исследование бизнеса в Узбекистане и глубинные интервью с предпринимателями и руководителями маркетинга.

AI-режиссёр и сооснователь 404 Finally Found Алексей Клименко в докладе "Один повар - сто блюд" показал применение нейросетей в рекламе, издательских проектах, моде и кино. Среди кейсов - видео о динозаврах, которые, по его данным, набрали свыше пяти миллионов просмотров без бюджета на продвижение. Алексей также создал визуальный стиль DIGITAL-КАЗАНА.

Роман Леонов завершил программу докладом о B2B-маркетинге на опыте десяти лет Пекла. Он рассказал о развитии команды, обратной связи клиентов и собственных управленческих ошибках. За это время студия работала с проектами в 26 странах.

Площадка для профессионального общения

Форум открыл музыкант Адилет Иманкариев, исполнивший Imagine Джона Леннона. Ведущим стал Сергей Долженков, который участвовал и в создании названия и концепции DIGITAL-КАЗАНА. На панельной сессии гости задавали экспертам вопросы, а в перерывах продолжали обсуждение и знакомились с коллегами.

Среди гостей были представители Dodo Pizza, "Куликов", lalafo, ololo, Baker Tilly, Yandex Kyrgyzstan, Mad Devs и Accelerate Prosperity, HR Ассоциации Кыргызстана, Парка креативных индустрий, Ассоциации креативных индустрий и Парка высоких технологий. Отдельную благодарность за поддержку организаторы выразили Кыргызской маркетинговой ассоциации.

Форум также поддержали INVICTUS, AI Academy, mads и SUN HOUSE TEAM. INVICTUS предоставил для розыгрыша пять месячных абонементов, а mads - три сертификата на обучение номиналом 30 000 рублей каждый.

Все выступления сняты на видео. Записи готовятся к выходу на YouTube-канале Пекла. Подписывайтесь на Instagram Пекло Студио и Business Boost KG, чтобы не пропустить фотоотчёт и публикацию докладов.

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